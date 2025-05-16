Откроют ли пляжный сезон в Киеве в этом году: в КГГА дали ответ

В Киеве в этом году не будут открывать пляжный сезон, а жителям города не рекомендуется посещать места отдыха на воде. Соответствующее решение введено из соображений безопасности в условиях военного положения.

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Об этом шла речь на заседании Постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА, передает пресс-служба ведомства. Также в столице запрещена навигация определенных плавсредств на водных объектах.

"В столице продолжает действовать решение Совета обороны города Киева от 17 мая 2023 года, согласно которому в городе не открывается купальный сезон, а жителям не рекомендуется посещать пляжи и места массового скопления людей у воды", – говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, соответствующее ограничение введено из соображений безопасности в условиях военного положения. В случае воздушной тревоги пребывание большого количества людей на пляжах может затруднить доступ к укрытиям и создать дополнительные риски для жизни. Именно поэтому, как и в предыдущие годы, отдых на пляжах остается нежелательным.

В то же время в КГГА уточнили, что специалисты продолжают сезонные работы, необходимые для поддержания порядка и санитарного состояния территорий вблизи водоемов. В частности, осуществляется уборка, санитарная обработка, лабораторные исследования качества воды, а также обследование территорий на наличие взрывоопасных предметов, в частности обломков ракет или дронов, которые могли остаться после обстрелов.

В местах, где обустроены сезонные спасательные посты, в случае воздушной тревоги каждые 15 минут будут звучать объявления из громкоговорителей с призывом покинуть опасную зону.

Как сообщал OBOZ.UA, загородный парк счастливых животных "XII Месяцев", который находится в с. Демидов, в 25 км от Киева, в этом году празднует свой 10-й день рождения и открывает новый юбилейный сезон.

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