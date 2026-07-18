Сильная жара и гроза: прогноз погоды по Киевской области на 19 июля

В Киевской области в воскресенье, 19 июля, синоптики прогнозируют днём местами кратковременный дождь, ожидается гроза. Температура воздуха в регионе достигнет +31°С.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер южный, 7-12 м/с.

Что сообщили синоптики

"Прогноз погоды на 19 июля по территории Киевской области. Переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Температура по области ночью 13-18°С, днем ​​26-31°С; в Киеве ночью 15-17°С, днем ​​29-31°С", – говорится в сообщении.

В Белой Церкви днем ​​+28°С…+30°С; Мироновка +27°С…+29°С; Фастов +27°С…+29°С; Яготин +26°С…+28°С; Барышевка +26°С…+28°С; Борисполь +27°С…+29°С и Вышгород +28°С…+30°С.

Отметим, что, согласно информации портала Sinoptik, ясное утро сменится облачной погодой, которая продержится в Киеве до самого вечера. Почти весь день пройдет без осадков, только ближе к вечеру может начаться мелкий дождь.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели итоги весны 2026 года в Киеве. Она вошла в двадцатку самых теплых с начала наблюдений, а среднемесячная температура воздуха была выше нормы.

Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели итоги зимы 2025–2026 годов в Киеве. Последние два месяца этой зимы были холоднее нормы, а количество осадков за эту календарную зиму составило 112 мм, что соответствует 91% климатической нормы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!