Вошла в 20 самых теплых: климатологи подвели итоги весны 2026 года в Киеве

Климатологи подвели итоги весны 2026 года в Киеве. Она вошла в двадцатку самых теплых с начала наблюдения, а среднемесячная температура воздуха была выше нормы.

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Об этом сообщили в пресс-службе Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского. Осадков этой календарной весной выпало 98 мм, что составляет 67% климатической нормы.

Что рассказали специалисты

"ЦГО сообщает, что по данным наблюдений объединенной гидрометеорологической станции Киев среднемесячная температура воздуха за календарную весну составила 10,4°С, что выше климатической нормы на 1,0°С. Нынешняя весна вошла в двадцатку самых теплых в столице с 1881 года наблюдений", – говорится в сообщении.

Как отметили климатологи, весенние месяцы, кроме апреля, в Киеве были теплее нормы. Наибольшее положительное отклонение имел март – 4,2°С. Всего за весну в столице было зарегистрировано только три температурных рекорда в мае.

Наиболее холодным днем весны было 1 марта, когда температура снизилась до -1,6 ºС, а самым теплым – 6 мая, когда температура воздуха повысилась до 29,9 ºС.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели итоги зимы 2025-2026 годов в Киеве. Последние ее два месяца были холоднее нормы, а осадков этой календарной зимы выпало 112 мм, что составило 91% климатической нормы.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная осень 2025 года в Киеве стала шестой в рейтинге самых теплых с 1881-го. Среднемесячная температура воздуха составила 10,5°С, что выше климатической нормы на 1,8°С.

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