Были холоднее нормы: климатологи подвели итоги зимы в Киеве

Климатологи подвели итоги зимы 2025-2026 годов в Киеве. Последние ее два месяца были холоднее нормы.

Об этом сообщили в пресс-службе Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского. Осадков этой календарной зимой выпало 112 мм, что составило 91% климатической нормы.

Что рассказали климатологи

"Метеорологические итоги зимы 2025-2026 года Центральная геофизическая обсерватория сообщает, что по данным наблюдений объединенной гидрометеорологической станции Киев среднемесячная температура воздуха за календарную зиму составила -4,0°С. Это ниже климатической нормы на 1,5°С. Последний раз подобная холодная зима в столице была в 2010-2011 годах с температурой -4,2°С", – говорится в сообщении.

Как уточнили климатологи, зимние месяцы, кроме декабря, в Киеве были холоднее нормы. Наибольшее отрицательное отклонение имел январь – (-4,4°С).

Отмечается, что наиболее холодным днем зимы было 10 февраля, когда температура снизилась до -20,2 ºС, а самым теплым – 10 декабря, когда температура воздуха повысилась до +9,3 ºС.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели погодные итоги 2025 года в Киеве. Он стал шестым самым теплым в столице за время проведения наблюдений – среднегодовая температура была на 1,4°С выше климатической нормы.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная осень 2025 года в Киеве стала шестой в рейтинге самых теплых с 1881-го. Среднемесячная температура воздуха составила 10,5°С, что выше климатической нормы на 1,8°С.

