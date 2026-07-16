Печальная новость: стало известно о смерти военнослужащего из Киевской области Ивана Самойлова. Фото

На Запорожском направлении погиб военнослужащий из Броварского района Киевской области Иван Самойлов. Сердце украинского воина остановилось 7 июля 2026 года.

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Вечная память и слава Герою! Об этом в своём Telegram-канале сообщил мэр Броваров Игорь Сапожко.

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"Снова трагическое, снова непоправимое. Солдат Иван Самойлов, солдат резерва запасного взвода запасной роты. Погиб 7 июля 2026 года в населенном пункте Вильноандреевка Вильнянского района Запорожской области. Искренние соболезнования родным и близким Ивана Викторовича", – говорится в сообщении.

Церемония прощания с защитником Украины состоится в пятницу, 17 июля, в, в 10:30 на Майдане Свободы в Броварах. Похоронная служба начнётся в 11:00 в Храме Покрова Пресвятой Богородицы (ул. Героев Украины, 22А).

Воина похоронят на Аллее славы (ул. Олега Оникиенко, 136) в городе Бровары.

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