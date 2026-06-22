На щите: стало известно о гибели военнослужащего из Киевской области Сергея Глущенко. Фото

В Курщине при выполнении боевого задания погиб военнослужащий из Боярки Киевской области Сергей Глущенко. Мужественный воин отдал самое ценное – свою жизнь – за независимость и территориальную целостность Украины.

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Об этом сообщили в пресс-службе Боярской городской территориальной громады. Вечная память и слава Герою!

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"Снова тяжелая утрата в Боярской общине. 7 марта 2025 года вблизи хутора Косица Суджанского района Курской области РФ при исполнении воинского долга погиб командир 2-го десантно-штурмового отделения 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады солдат Сергей Глущенко", – говорится в сообщении.

Герой родился в городе Боярка 17 октября 1979 года. Окончил местную школу, образование электрогазосварщика получил в 1997 году в Киевском ПТУ № 23. Прошел срочную военную службу в Вооруженных силах Украины. Долгое время работал по профессии.

Вступил в ряды ВСУ 13 декабря 2024 года. С марта 2025 года числился пропавшим без вести. Тело погибшего воина удалось вернуть в Украину в рамках репатриации тел. После проведения ДНК-экспертизы его удалось идентифицировать.

"В скорби остались мать, жена, сын, сестра и родные. Память о Сергее Глущенко будет вечно жить в сердцах и воспоминаниях боевых побратимов, родственников и земляков", – добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, во время выполнения боевого задания на фронте погиб военный из Белоцерковского района Киевской области Николай Фурлет. Сердце мужественного украинского воина остановилось 10 июля 2024 года.

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