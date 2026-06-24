"Навсегда 25": на фронте погиб военнослужащий из Киевской области Назар Герасимчук. Фото

В Донецкой области при выполнении боевого задания погиб военнослужащий из Боярки Киевской области Назар Герасимчук. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 19 июня 2026 года.

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Об этом сообщили в пресс-службе Боярской городской территориальной громады. Вечная память и слава Герою!

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"Снова тяжелая утрата в Боярской общине. 19 июня 2026 года во время выполнения боевого задания в Краматорском районе Донецкой области погиб командир экипажа беспилотных авиационных комплексов взвода разведки и корректировки роты ударных БпАК 114 ОБрТрО солдат Назар Герасимчук", – говорится в сообщении.

Герой родился 22 июля 2000 года в городе Овруч Житомирской области. С трехлетнего возраста проживал в Боярке и окончил местную школу.

В 2020 году был призван на срочную военную службу. Через год подписал контракт с Вооруженными Силами Украины и проходил службу в составе 101-й отдельной бригады охраны Генерального штаба ВСУ им. генерал-полковника Геннадия Воробьева. Был наводчиком пулемёта ПКМ. Воин мужественно выполнял боевые задачи на территории Донецкой области, защищая независимость и территориальную целостность Украины.

В 2024 году при исполнении служебных обязанностей получил ранение. После лечения и восстановления вернулся к военной службе и продолжил защищать Родину в составе 114-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ.

"Назар Герасимчук навсегда останется мужественным воином, другом, сыном и заботливым отцом в памяти родных, побратимов и всех, кто его знал. В скорби остались маленькая дочь, жена, сестра и мама", – добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, в Курской области во время выполнения боевого задания погиб военный из Боярки Киевской области Сергей Глущенко. Мужественный воин отдал самое ценное – свою жизнь – за независимость и территориальную целостность Украины.

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