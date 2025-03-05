Огороды с картофелем вместо Дворца спорта: как выглядела улица Эспланадная в Киеве в 1890-х. Уникальное фото

Район улицы Эспланадной в Киеве ассоциируется у местных жителей как место проведения спортивных состязаний. Но более столетия назад вместо Дворца спорта здесь были огороды горожан, где сажали картофель.

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Архивная фотография была опубликована в сообществе "Клуб коренного киевлянина" в социальной сети Facebook. В наши дни эта локация выглядит совсем по-другому.

"1890-е годы. Улица Эспланадная. Чтобы было понятнее – это Черепанова гора, сразу за современным Дворцом спорта. Пожалуй это весна, и пожалуй это процесс известный всем – посадка картофеля) Правда в наше время это загородные дачи, а в то время сажали в центре Киева. "Горы" на заднем плане – это район Байкового кладбища. И на них, как всегда на старых фото, почти нет деревьев. Прекрасная фотография", - подписали снимок в сообществе.

Напомним, официальной датой основания города Припять считается 4 февраля 1970 года. Это был один из самых комфортных населённых пунктов, где не знали слова "дефицит", а для отдыха жителей создали все необходимые условия.

Столичная река Лыбидь упоминается в летописях Киевской Руси в 968 году. В 1950-х годах ее русло еще не было скрыто бетонными плитами, а на Выдубичах, чтобы машины ее могли переехать, построили автомобильный мост.

Как сообщал OBOZ.UA, железнодорожный вокзал на Дарнице в Киеве построили в конце XIX века, благодаря чему эта местность превратилась в известное место отдыха и дачный поселок. Само здание благодаря своему интерьеру и окружающему лесу выглядело как сказочный дом.

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