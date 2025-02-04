Самый комфортный город Украины, где не знали слова 'дефицит': 55 лет назад основали Припять. Уникальные фото

Официальной датой основания города Припять считается 4 февраля 1970 года. Это был один из самых комфортных населённых пунктов, где не знали слова "дефицит", а для отдыха жителей создали все необходимые условия.

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Старые фото опубликовали на странице Государственного агентства по управлению зоной отчуждения (ДАЗВ) в социальной сети Facebook. Сегодня доступ в город закрыт для гражданских.

"Припять – один из самых молодых городов Украины, основанный 4 февраля 1970 года. Он появился не случайно: его строили как идеальный город для работников Чернобыльской атомной электростанции, которая должна была стать символом научного прогресса. До аварии город считался одним из самых комфортных для жизнь во всем ссср", – рассказали в агентстве.

В городе были широкие проспекты, а для отдыха жителей был построен дворец культуры "Энергетик", кинотеатры, бассейны, спортивные комплексы, парк аттракционов, танцплощадки, яхт-клуб.

В отличие от других населенных пунктов, здесь не были модными слова: "НЗ" (неприкосновенный запас), "дефицит", потому что в магазинах были все необходимые товары.

Но 26 апреля 1986 года взрывы на четвертом реакторе Чернобыльской АЭС все изменили. Сегодня Припять, когда-то энергичный и людный город, погруженный в тишину.

"Мы не сможем вернуть час назад, но мы сможем проникнуть у мемуара. Воспоминания из-за фотографий, предоставленных припятчанами из личных архивов. Большинства этих фотографий нет в интернете. Счастливые, улыбающиеся лица, свадьбы, дети из нашего двора, друзья и коллеги вместе. Память, воспоминания – это те, которые невозможно уничтожить. Спасибо за предоставленные фото: Натальи Ходымчук, Родине Патраковых, Людмиле Джулай, Ирине Плюсниной, Светлане Зуйко, Владимиру Патракову", – добавили в ДАЗВ.

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