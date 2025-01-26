Автомобильный мост, чтобы переехать реку Лыбидь в Киеве. Уникальное фото 1950-х годов

Столичная река Лыбидь упоминается в летописях Киевской Руси в 968 году. В 1950-х годах ее русло еще не было скрыто бетонными плитами, а на Выдубичах, чтобы машины ее могли переехать, построили автомобильный мост.

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Старые снимки опубликовали в сообществе "Спрага": в Києві цікаво" в социальной сети Facebook. К сожалению, в наше время большая часть реки "закрыта" и превратилась в свалку.

"Мост через реку Лыбидь в районе Выдубичей. 1950-1951 год", – говорится в сообщении.

На опубликованном фото можно увидеть, что для автомобилей построили мост, длина которого равна, судя по всему, не менее 20 метров, а высота – не менее 2 метров.

Лыбидь – река, правый приток Днепра на территории Киева. Ее протяженность составляет 17,1 км. Существует мнение, что река Лыбидь получила название от имени сестры легендарных основателей Киева – Кия, Щека и Хорива. Река упоминается в летописях под 968 годом, когда летописец отмечает, что "не беше лзѣ коня напоить на Лыбеди".

Напомним, заглянуть в историю Киева и увидеть его красоту можно разными способами. В частности, благодаря картинам украинского художника Александра Хвостенко-Хвостова, на которых он сохранил виды города 1950-х годов.

Как сообщал OBOZ.UA, железнодорожный вокзал на Дарнице в Киеве построили в конце 19-го века, благодаря чему эта местность превратилась в известное место отдыха и дачный поселок. Само здание благодаря своему интерьеру и окружающему лесу выглядело как сказочный дом.

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