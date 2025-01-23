Сказочный дом в диком лесу: как выглядел Дарницкий вокзал в Киеве в начале 1900-х годов. Фото

Железнодорожный вокзал на Дарнице в Киеве построили в конце 19 века, благодаря чему эта местность превратилась в известное место отдыха и дачный поселок. Само здание благодаря своему интерьеру и окружающему лесу выглядело как сказочный дом.

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Старое фото в своем Telegram-канале опубликовал известный столичный экскурсовод Кирилл Степанец. Здание и локация вокруг него сильно изменились в наши дни.

"Было время, когда Дарницкий железнодорожный вокзал выглядел как сказочный дом в диком лесу. Открытка начала ХХ века", - говорится в сообщении.

На опубликованном фото можно увидеть, что раньше вокруг вокзала был настоящий лес.

Дарница – историческая местность Киева на левом берегу Днепра. В XIX веке принадлежала Броварской волости Остерского уезда Черниговской губернии и была дачной местностью с вековым сосновым лесом.

В начале прошлого века Дарница превратилась в один из лучших дачных поселков благодаря построенной здесь железнодорожной станции, сосновым лесам и чистому воздуху.

Напомним, Сергей Светославский – известный украинский художник-пейзажист, являвшийся одним из основателей Общества киевских художников. Благодаря его кисти мы можем увидеть, как выглядела Оболонь в Киеве в конце XIX века до строительства гавани, сильно изменившей эту локацию.

Стоит добавить, что заглянуть в историю Киева и увидеть его красоту можно разными способами. В частности, благодаря картинам украинского художника Александра Хвостенко-Хвостова, на которых он сохранил виды города 1950-х годов.

Как сообщал OBOZ.UA, среди утраченных достопримечательностей Киева есть здание, которое создавали специально для панорамы "Голгофа". Она представляла собой изображение библейского сюжета о распятии Иисуса Христа. Долгое произведение искусства венских мастеров можно было увидеть в специальном здании, которое находилось на Владимирской горке.

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