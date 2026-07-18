Многое не реализовано: в сети показали, каким представляли развитие метро Киева в 1960-х годах. Фото

Как известно, в наши дни киевское метро состоит из трёх линий — красной, синей и зелёной. Но уже в середине 1960-х годов в планах предусматривалось создание ещё одной ветки, которая должна была "проходить" исключительно по левому берегу.

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Столичная подземка начала свою работу 6 ноября 1960 года. Фотографии секретных локаций были опубликованы в сообществе "Спрага: в Киеве интересно" в социальной сети Facebook.

Что известно

"Так мог бы выглядеть Киевский метрополитен. Посмотрите старую схему с перспективными линиями. Многое так и не было реализовано", – говорится в сообщении.

На опубликованном фото середины 1960-х годов видно, что строители уже тогда планировали линию метро до Троещины. В отличие от нынешней ветки, которая "тянется" от Подола, изображенная на карте должна была пролегать по левому берегу Киева вплоть до Позняков и далее.

У станций метро в Оболонском районе еще не было названий — их просто называли "Оболонь" и цифрой. Кроме того, предполагалось, что между "Выдубичами" и "Зверинецкой" должна была быть станция "Ботанический сад".

Немного истории города

В Киеве в 50-60-х годах XX века в разных районах строили неглубокие и небольшие по площади открытые летние бассейны. Летом это было место, где собирались дети и с удовольствием проводили много времени.

Старые фотографии дают нам возможность заглянуть в историю Киева и увидеть жизнь его жителей. В частности, это касается моды – об этом мы можем узнать благодаря снимкам, сделанным в 1900-х годах.

Как сообщал OBOZ.UA, первым капитальным мостом Киева был Цепной, построенный в середине позапрошлого века. Ровно 106 лет назад отступающие польские войска взорвали это творение инженерного искусства, чтобы замедлить наступление советской армии.

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