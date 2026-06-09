Ровно 106 лет назад поляки взорвали первый Цепной мост Киева: история и фото уникального сооружения

Первым капитальным мостом Киева был Цепной, построенный в середине позапрошлого века. Ровно 106 лет назад отступающие польские войска взорвали это произведение инженерного искусства, чтобы замедлить наступление советских армии.

Видео дня

Фото было опубликовано на странице WAS в социальной сети Facebook. В наши дни при определенном условии можно увидеть опоры старого путепровода.

Взгляд в прошлое

Как известно, первым капитальным мостом Киева через Днепр был Цепной (Николаевский). Его строили с 1848 года по проекту британского инженера Чарльза Виньоля, а металлические конструкции изготавливала иностранная компания.

Открытие этого важного транспортного объекта состоялось 28 сентября 1853 года. Длина моста составляла около 776 метров, а проезжая часть держалась на системе металлических цепей, перекинутых через каменные опоры-башни.

Главные истории дня

К сожалению, 9 июня 1920 года во время отступления из Киева польские войска взорвали Цепной мост для усложнения переправы советской армии через Днепр. Вместе с путепроводом тогда пострадали и другие киевские переправы.

В 1925 году на его опорах открыли мост имени Евгении Бош по проекту инженера Евгения Патона. Этот мост разрушили в сентябре 1941 года. С 1965 года на этом участке Днепра работает Мост Метро.

Как сообщал OBOZ.UA, Набережная Почтовой площади в наши дни является излюбленным местом прогулки жителей и гостей Киева. Благодаря старым фотографиям мы можем увидеть, какой была эта местность в 1960-х годах.

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