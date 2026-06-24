Неотъемлемый элемент нового микрорайона: как выглядели детские бассейны во дворах Киева в 1950-х годах. Фото

В Киеве в 50–60-х годах XX века в различных районах строили неглубокие и небольшие по площадиоткрытые летние бассейны. Летом это были места, где собирались дети и с удовольствием проводили много времени.

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Архивные фотографии были опубликованы в группе "Жажда: в Киеве интересно" в социальной сети Facebook. К сожалению, эти места отдыха не сохранились до наших дней.

Что известно

"Детский бассейн прямо во дворе дома на Уманской, 47. Чоколовка, конец 1950-х. Много детей, летний шум, маленькая арка-мостик. Обычный, на первый взгляд, двор, но с такой редкой для того времени инфраструктурой", — говорится в сообщении.

В сообществе подчеркнули, что такой бассейн был показательно-образцовым элементом нового микрорайона возле станции "Караваевы Дачи". Далеко не каждый квартал мог этим похвастаться.

На снимке запечатлен момент, когда Чоколовка ещё сохраняла простор и послевоенный оптимизм. Сегодня от бассейна не осталось ничего – двор и район стали гораздо более плотно застроенными и современными.

Стоит добавить, что на сегодняшний день таких бассейнов в Киеве не осталось. По словам старожилов, руины одного из них можно найти, если поискать, на Воскресенке во дворе среди "хрущовок" – недалеко от улицы Черных Запорожцев.

Как сообщал OBOZ.UA, первым капитальным мостом Киева был Цепной, построенный в середине позапрошлого века. Ровно 106 лет назад отступающие польские войска взорвали это творение инженерного искусства, чтобы замедлить наступление советской армии.

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