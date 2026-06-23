В сети показали, какую одежду носили киевские модницы 120 лет назад. Архивные фото

Старые фотографии дают нам возможность заглянуть в историю Киева и увидеть жизнь его жителей. В частности, это касается моды – об этом мы можем узнать благодаря снимкам, сделанным в 1900-х годах.

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Старые фотографии были опубликованы на странице сообщества "Исторический Киев / Historical Kyiv" в социальной сети Facebook. Вкусы жительниц столицы в вопросах одежды за более чем столетие сильно изменились.

Что известно

"Киевлянки... Так одевались местные красавицы 120 лет назад!", – говорится в сообщении.

На колоризованных фотографиях мы можем увидеть не только праздничную, но и повседневную одежду жительниц Киева. Несмотря на то, что мода сильно изменилась, в те годы киевлянки поражали своим вкусом и красотой.

Немного истории города

В первой половине 20-го века в Киеве существовала трамвайная линия, которая соединяла исторический Подол с левым берегом столицы. Кроме того, пассажиры на специальном мототранспорте могли доехать аж до Броваров.

С 1870 по 1943 год в Киеве существовал железнодорожный мост, который после строительства считался самым длинным в Европе – мост Струве. Его возводили с помощью кессонов – это позволило сэкономить время и деньги.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве до 1953 года существовало несколько мостов, получивших общее название – Наводницкий. Благодаря старой фотографии мы можем увидеть, как выглядел последний из этих путепроводов, построенный в 1944 году.

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