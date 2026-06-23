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В сети показали, какую одежду носили киевские модницы 120 лет назад. Архивные фото

Дмитрий Кропивницкий
Жизнь столицы
2 минуты
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Такую одежду носили киевские модницы 120 лет назад
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Старые фотографии дают нам возможность заглянуть в историю Киева и увидеть жизнь его жителей. В частности, это касается моды – об этом мы можем узнать благодаря снимкам, сделанным в 1900-х годах.

Старые фотографии были опубликованы на странице сообщества "Исторический Киев / Historical Kyiv" в социальной сети Facebook. Вкусы жительниц столицы в вопросах одежды за более чем столетие сильно изменились.

Что известно

"Киевлянки... Так одевались местные красавицы 120 лет назад!", – говорится в сообщении.

На колоризованных фотографиях мы можем увидеть не только праздничную, но и повседневную одежду жительниц Киева. Несмотря на то, что мода сильно изменилась, в те годы киевлянки поражали своим вкусом и красотой.

Киевлянки. Так одевались местные красавицы 120 лет назад.
Киевлянки. Так одевались местные красавицы 120 лет назад.
Киевлянки. Так одевались местные красавицы 120 лет назад.
Киевлянки. Так одевались местные красавицы 120 лет назад.

Немного истории города

В первой половине 20-го века в Киеве существовала трамвайная линия, которая соединяла исторический Подол с левым берегом столицы. Кроме того, пассажиры на специальном мототранспорте могли доехать аж до Броваров.

С 1870 по 1943 год в Киеве существовал железнодорожный мост, который после строительства считался самым длинным в Европе – мост Струве. Его возводили с помощью кессонов – это позволило сэкономить время и деньги.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве до 1953 года существовало несколько мостов, получивших общее название – Наводницкий. Благодаря старой фотографии мы можем увидеть, как выглядел последний из этих путепроводов, построенный в 1944 году.

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