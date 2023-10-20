Кличко рассказал, сколько жилых домов Киева уже подключили к теплу

В Киеве, по состоянию на пятницу, 20 октября, к теплу подключили 6,2 тысяч жилых домов. Всего отопление появилось в 7175 зданиях.

Об этом в своем Telegram-канале рассказал мэр столицы Виталий Кличко. Отапливаемый сезон в городе начался 9 октября.

"7175 зданий уже подключили в Киеве к теплоснабжению. В частности, с теплом на сегодняшний день 253 учебных заведения, 378 детских садов, 150 медучреждений и 165 админзданий и заведений социально-бытового направления. Что касается домов киевлян - с отоплением сейчас 6,2 тысячи жилых домов", – рассказал Кличко.

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Мэр Киева напомнил, что учреждения и учреждения социальной сферы подключают по индивидуальным заявкам их руководителей. Также по индивидуальным заявкам управляющих город подает тепло в дома ОСМД, ЖСК, ведомственные.

Добавим, в понедельник, 9 октября, столица начала подключать к теплу по заявкам руководителей объекты социальной инфраструктуры – больницы, школы, сады. Кроме того, в Киеве с понедельника, 16 октября, начали подключать к отоплению жилые дома.

Как сообщал OBOZ.UA, Киев и в этом отопительном сезоне не повышал тариф на теплоснабжение. Столица просит жителей города своевременно платить за предоставленные коммунальные услуги, потому что от этого зависит стабильная работа жилищно-коммунального хозяйства.

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