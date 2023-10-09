В Киеве начали подключать к теплу объекты социальной инфраструктуры: Кличко рассказал подробности

В Киеве в понедельник, 9 октября, по заявкам руководителей начали подключать к теплу объекты социальной инфраструктуры. Это – больницы, школы, детские сады.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Виталий Кличко. Город подготовился к началу отопительного сезона.

"Столица уже начала подключать к теплу объекты социальной инфраструктуры – больницы, школы, сады, – по заявкам их руководителей. Что касается коммунальной сферы, жилых домов – мы ориентируемся на погоду, чтобы рационально тратить тепло", – рассказал Кличко.

Мэр добавил, что коммунальные здания столицы начнут подключать к отоплению, когда трое суток среднесуточная температура будет опускаться ниже +8°С градусов с последующим прогнозом на похолодание. Тогда же, по их заявкам, и дома ОСМД, ЖСК и ведомственные.

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Напомним, Киев на пороге очень сложного отопительного сезона, но город делает все необходимое – выполнил все запланированные и необходимые для старта отопительного сезона работы, учитывая риски военного положения.

Как сообщал OBOZREVATEL, столица подготовилась к началу отопительного сезона. Теплоснабжающие предприятия Киева завершили гидравлические испытания на сетях и теплоисточниках.

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