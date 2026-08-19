"Интенсивность ударов РФ возросла": Корецкий дал неутешительный прогноз на зиму и рассказал о подготовке школ

Премьер-министр Украины Сергей Корецкий заявил, что страна-агрессор Россия наростила количество ударов по нашей гражданской инфраструктуре. Прогнозы свидетельствуют о том, что предстоящая зима не будет легче, чем прошлая.

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Об этом Корецкий сказал во время образовательной конференции "Августовская 2026". По его словам, продолжается реализация планов обеспечения устойчивости. Регионы и госпредприятия принимают меры, чтобы максимально подготовиться к отопительному сезону.

Отдельно Корецкий рассказал о подготовке школ к новому учебному году и зиме.

Премьер сообщил, что в рамках подготовки к новому учебному году в Украине продолжают строить укрытия для школьников. Также на обустройство укрытий в детских садах впервые выделили 1 миллиард гривен.

Кроме того, в Украине продолжают строить подземные школы. В 2025 году появилось 96 таких объектов. Ожидается, что к концу года в Украине будут функционировать около 200 таких школ.

Как отметил Корецкий, параллельно образовательные учреждения готовятся и к возможным российским ударам по энергетике.

"Все мы пережили прошлую зиму стойко, уверенно, сплоченно. Эта зима не обещает быть легче, потому что интенсивность ударов по инфраструктуре врага существенно возросла, в разы", – подчеркнул он.

Премьер-министр добавил, что около 19,5 тысячи детских садов и школ уже оснащены генераторами, солнечными панелями и накопителями энергии.

Еще 220 учебных заведений в этом году получат дополнительное оборудование для работы во время длительных отключений света. По словам Корецкого, воздушные тревоги, обстрелы и отсутствие электричества не должны мешать детям продолжать обучение.

Как сообщал OBOZ.UA, в Николаеве рассматривают возможность перенести начало занятий в школах на 07:30 с нового учебного года. Такой вариант обсуждают с целью максимально эффективного использования возможностей школьных укрытий.

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