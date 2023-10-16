В Киеве начали подключать к теплу жилые дома, – Кличко

В Киеве с понедельника, 16 октября, начали подключать к отоплению жилые дома. На полный запуск системы потребуется несколько дней.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Виталий Кличко. Такое решение позволит избежать перегрузки системы электроснабжения из-за использования электроприборов для обогрева.

"Киев сегодня, 16 октября, начинает подключение к теплу жилых домов. Уже с завтрашнего дня синоптики прогнозируют стабильное снижение температуры. А на запуск централизованной системы теплоснабжения Киева, являющейся одной из самых больших в Европе (протяженностью тепловых сетей около 3 тысяч км), необходимо несколько дней", – рассказал Кличко.

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По словам мэра решения начать отопительный сезон вполне оправданно. Похолодание привело бы к массовому использованию киевлянами электрических приборов для обогрева и перегрузки системы электроснабжения.

"Все службы столицы, ответственные за старт и прохождение отопительного сезона, работают в усиленном режиме, чтобы обеспечить киевлян необходимыми сервисами", – подчеркнул Кличко.

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