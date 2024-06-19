Двухэтажная застройка и первые магазины: как выглядел Крещатик в Киеве в начале 1870-х годов. Уникальное фото

Благодаря старым фотографиям мы можем увидеть, каким был Киев не только в ХХ, но и в ХІХ веках. В частности, в начале 1870-х годов неизвестный фотолюбитель сделал уникальный снимок главной улицы Украины – Крещатика.

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Архивное фото было опубликовано в Telegram-канале сообщества "Ретро Киев". Можно рассмотреть, какой была эта локация около 150 лет назад.

"Известно, что первое фото Крещатика датировано концом 1850-х – началом 1860-х годов. Данный снимок (опубликован экскурсоводом. – Ред.) сделан примерно через 10 лет. В то время там была одно- и двухэтажная застройка и начали появляться первые магазины. На месте белого здания на заднем плане сейчас ЦУМ", – говорится в сообщении.

Крещатик – главная улица Киева, расположенная в Печерском и Шевченковском районах, местность Бессарабка. Начинается с Европейской площади, проходит через Майдан Незалежности и заканчивается Бессарабской площадью. Отсчет истории Крещатика как городской улицы многие исследователи начинают с 1797 года, когда в Киев из города Дубна перевели контрактовую ярмарку.

Напомним, Еврейский базар в Киеве, более известный как Евбаз, был одним из мест, где во время немецкой оккупации украинские крестьяне имели возможность продавать продукты. Жизнь этого легендарного места в 1943 году зафиксировал солдат вермахта Герберт Лист.

В 1870 году в Киеве был открыт Центральный железнодорожный вокзал. Его первое здание было построено из желтого кирпича в древнеанглийском готическом стиле.

Как сообщал OBOZ.UA, в 1960-х годах набережная возле Почтовой площади и Днепровские утесы в Киеве выглядели несколько иным. А пляжи на Трухановом острове были значительно больше.

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