"Стадіон, так стадіон!" Дебати Порошенка і Зеленського підірвали мережу

Ймовірність проведення дебатів лідерів президентських перегонів-2019 в Україні Володимира Зеленського та Петра Порошенка на НСК "Олімпійський" отримала потужний відгук у соцмережах.

Думки українців розділилися. Одні назвали такий хід прагненням до шоу і клоунадою, інші ж наполягають на тому, що така захоплююча боротьба робить Україну вкрай демократичною країною.

"Сам факт, манера виклику на дебати і місце показують, у якій прекрасній і відкритій країні ми живемо. Україна – це цінність сама собою. Її треба берегти і захищати", – підкреслив журналіст Роман Цимбалюк у своєму Facebook.

Петро Порошенко та Володимир Зеленський

"Я відчуваю гордість. Україна завоювала собі право на круту, драматичну, справжню політичну боротьбу. На те, що в цивілізованому світі називають демократією", – запевнила помічник нардепа Катерина Стадник (Стефурак) на своїй сторінці в соцмережі.

"Ось це справжня конкуренція, справжня демократія, пишаюся нашим суспільством, спасибі велике обом кандидатам за цю чудову подію. У Росії це неможливо і, чесно кажучи, в більшості демократичних країн теж", – вважає журналіст Юрій Бутусов.

Опоненти звертають увагу на те, що все-таки проведення дебатів на стадіоні не відповідає вимогам української виборчої системи.

"У США три раунди дебатів із різних тем. Щоразу з різними ведучими. У студії кожного разу різна аудиторія, а ефір дивиться вся країна. І думає. Разом із кандидатами. Це – класика демократії. А доводити ідею до абсурду і перетворювати демократію в клоунаду – це і є російський сценарій", – заявив віце-прем'єр-міністр В'ячеслав Кириленко.

Є і третя категорія українців – вони радять бути більш нейтральними у цій ситуації.

"Журналісти, технологи, експерти! Ось дуже велике прохання – перестаньте, хоча б у прямих ефірах, роздавати поради і давати оцінки роботі штабів кандидатів. Ви не працюєте в штабі, вас не покликали? Значить, не вважали за потрібне", – закликала журналістка Уляна Лозан.

У США три раунди дебатів по різніх темах. Щоразу з різнімі провідними. У студії щоразу різна Аудиторія, а ефір дивуватися уся країна. І думає. Разом Із кандидатами. Це - класика демократії. А доводіті ідею до абсурду и перетворюваті демократію на клоунаду - це и є російський сценарій - В'ячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) 3 квітня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, кандидат у президенти України Володимир Зеленський покликав свого опонента, чинного главу держави Петра Порошенка на дебати. Незабаром після цього з'явився відповідь глави держави.

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