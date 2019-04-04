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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

"Стадіон, так стадіон!" Дебати Порошенка і Зеленського підірвали мережу

8.6тЧитати матеріал російською

Ймовірність проведення дебатів лідерів президентських перегонів-2019 в Україні Володимира Зеленського та Петра Порошенка на НСК "Олімпійський" отримала потужний відгук у соцмережах.

Думки українців розділилися. Одні назвали такий хід прагненням до шоу і клоунадою, інші ж наполягають на тому, що така захоплююча боротьба робить Україну вкрай демократичною країною.

"Сам факт, манера виклику на дебати і місце показують, у якій прекрасній і відкритій країні ми живемо. Україна – це цінність сама собою. Її треба берегти і захищати", – підкреслив журналіст Роман Цимбалюк у своєму Facebook.

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Петро Порошенко та Володимир Зеленський

Петро Порошенко та Володимир Зеленський

"Я відчуваю гордість. Україна завоювала собі право на круту, драматичну, справжню політичну боротьбу. На те, що в цивілізованому світі називають демократією", – запевнила помічник нардепа Катерина Стадник (Стефурак) на своїй сторінці в соцмережі.

"Ось це справжня конкуренція, справжня демократія, пишаюся нашим суспільством, спасибі велике обом кандидатам за цю чудову подію. У Росії це неможливо і, чесно кажучи, в більшості демократичних країн теж", – вважає журналіст Юрій Бутусов.

Опоненти звертають увагу на те, що все-таки проведення дебатів на стадіоні не відповідає вимогам української виборчої системи.

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"У США три раунди дебатів із різних тем. Щоразу з різними ведучими. У студії кожного разу різна аудиторія, а ефір дивиться вся країна. І думає. Разом із кандидатами. Це – класика демократії. А доводити ідею до абсурду і перетворювати демократію в клоунаду – це і є російський сценарій", – заявив віце-прем'єр-міністр В'ячеслав Кириленко.

Є і третя категорія українців – вони радять бути більш нейтральними у цій ситуації.

"Журналісти, технологи, експерти! Ось дуже велике прохання – перестаньте, хоча б у прямих ефірах, роздавати поради і давати оцінки роботі штабів кандидатів. Ви не працюєте в штабі, вас не покликали? Значить, не вважали за потрібне", – закликала журналістка Уляна Лозан.

Як повідомляв OBOZREVATEL, кандидат у президенти України Володимир Зеленський покликав свого опонента, чинного главу держави Петра Порошенка на дебати. Незабаром після цього з'явився відповідь глави держави.

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Особи
Петро ПорошенкоВолодимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
Выборы Президента
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Хотелось галку в бюллетень поставить Свербело будто с будуна Ведь кандидаты оба кто народ не знают За них голосовать не протрезвев пора
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
Ответный ход зезика: "дебаты начнутся с танцев!"
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Ну конечно, извращенцам стадион обязательно подавай, не меньше. Выбирать из двух одинаково негодных кандидатов слугу для народа будут на условиях что обоим кандидатам одинаково неизвестно, кто народ и что этот народ определяет. Веселись, малахольные, будун позже придет
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