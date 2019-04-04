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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

"Переговори завершені": на "Суспільному" поставили крапку в проведенні дебатів

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Офіційні дебати між кандидатом на пост президента України Володимиром Зеленським та чинним главою держави Петром Порошенком відбудуться в телестудії "Суспільного".

З такою заявою виступив глава Національної суспільної телекомпанії України Зураб Аласанія. Відповідний пост він розмістив у своєму Facebook.

"Панове кандидати. Дебати – за Законом "Про вибори президента України". У студії Суспільного мовника. З модератором Суспільного мовника. За правилами Суспільного мовника. Крапка", – написав Аласанія. "Не встигли переговори початися, як уже закінчилися", – додав він.

Новини
У Порошенка запропонували несподіваний формат дебатів
Зураб Аласанія

Зураб Аласанія

korrespondent.net

Глава НСТУ не виключив імовірності проведення заходу на НСК "Олімпійський", на який Зеленський покликав Порошенка у відеозверненні, проте заявив, що зустріч на стадіоні потрібно називати по-іншому.

"Вони будуть відбуватися незалежно один від одного. З офіційної точки зору, дебатами буде називатися тільки те, що вийде в п'ятницю (19 квітня – Ред.). А решта буде вважатися політичною агітацією", – озвучив він позицію "Суспільного" під час круглого столу в "Укрінформі".

Зеленський і Порошенко

Зеленський і Порошенко

Апостроф

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Особи
Володимир ЗеленськийПетро Порошенко
Місце
Україна
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кирик вадим
кирик вадим
Юля, скажи ему, этому Зе, мол, иди ты НА в течении 48 часов )))
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Перепил Недо
Перепил Недо
Ну наконец-то что-то разумное, а то только пальцы веером, да в кого путо довше.
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Кравчук Александр
Кравчук Александр
НЕ! так неинтересно! ЗЕЛЯ, а НУ ДАЙ ИМ 24 часа, а потом.,..а хер его знает, что потом, ну хоть нассы им под дверь, что ли.
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