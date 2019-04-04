"Переговори завершені": на "Суспільному" поставили крапку в проведенні дебатів

Офіційні дебати між кандидатом на пост президента України Володимиром Зеленським та чинним главою держави Петром Порошенком відбудуться в телестудії "Суспільного".

З такою заявою виступив глава Національної суспільної телекомпанії України Зураб Аласанія. Відповідний пост він розмістив у своєму Facebook.

"Панове кандидати. Дебати – за Законом "Про вибори президента України". У студії Суспільного мовника. З модератором Суспільного мовника. За правилами Суспільного мовника. Крапка", – написав Аласанія. "Не встигли переговори початися, як уже закінчилися", – додав він.

Новини У Порошенка запропонували несподіваний формат дебатів

Зураб Аласанія korrespondent.net

Глава НСТУ не виключив імовірності проведення заходу на НСК "Олімпійський", на який Зеленський покликав Порошенка у відеозверненні, проте заявив, що зустріч на стадіоні потрібно називати по-іншому.

"Вони будуть відбуватися незалежно один від одного. З офіційної точки зору, дебатами буде називатися тільки те, що вийде в п'ятницю (19 квітня – Ред.). А решта буде вважатися політичною агітацією", – озвучив він позицію "Суспільного" під час круглого столу в "Укрінформі".

Зеленський і Порошенко Апостроф

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Кандидат у президенти України Володимир Зеленський покликав свого опонента, чинного главу держави Петра Порошенка, на дебати на НСК "Олімпійський".

Глава України Петро Порошенко прийняв запрошення від опонента у виборчих перегонах.

Зеленський також запропонував лідеру "Батьківщини" Юлії Тимошенко, яка посіла третє місце в першому турі виборів, стати арбітром дебатів на "Олімпійському".

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