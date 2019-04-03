"Україна – не просто місце на карті!" Гройсман звернувся із закликом через вибори президента

Україна – це не просто місце на карті, а перший тур президентських виборів показав, що країна поділяє демократичні цінності.

Про це заявив на засіданні Кабміну прем'єр-міністр Володимир Гройсман, зазначивши, що громадяни обирають не просто політиків, а своє майбутнє.

"Висока явка – це наслідок того, що ми будь-які зміни можемо робити тільки разом, за допомогою прийняття відповідальних рішень, за допомогою своєї власної відповідальності і відповідальності мільйонів людей", — сказав він.

Володимир Гройсман Укрінформ

"Ми довели самі собі і всьому світу, що є абсолютно демократичною країною з прекрасними громадянами, які мають можливість цілком вільно прийти і проголосувати так, як вони вважають це за необхідне", — додав Гройсман.

Він закликав не піддаватися розчаруванням, як би не було складно, тому що особливо в останні роки "ми затверджуємо власну незалежність".

На його думку, будь-який результат дається тільки через серйозну й системну роботу.

"Україна – це не просто місце на карті. Україна – це велика, європейська, демократична 45-мільйонна країна з безмежними можливостями. І для нас важливо, аби ми реалізували свої можливості і змогли реалізувати те, що відповідає мріям мільйонів. Маємо любити нашу державу, бути відповідальними громадянами і відчувати свою відповідальність за державу і сумлінно робити власну справу. Кожен внесок важливий. Закликаю всіх – осмислити і для себе визначити, що Україна – це не просто місце на карті. Це наш дім, майбутнє якого залежить від кожного з нас. Наш успіх – обов’язковий і ми його досягнемо", – наголосив прем'єр.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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