Порошенко покликав Зеленського здавати аналізи

У п'ятницю, 5 квітня, о 9:00 президент України Петро Порошенко, який балотується на другий термін, очікує в медичній частині НСК "Олімпійський" (Київ) кандидата в президенти, шоумена Володимира Зеленського для здачі аналізів.

Про це заявив спікер виборчого штабу Порошенка Олег Медведєв.

Петро Порошенко та Володимир Зеленський

"У рамках підготовки до дебатів Петро Порошенко завтра (5 квітня. – Ред.) о 9 ранку чекає Володимира Зеленського в медичному пункті стадіону "Олімпійський", який Зеленський сам вибрав для проведення дебатів, для здачі всіх необхідних аналізів, в тому числі на предмет вживання алкоголю та наркотиків", – сказав він.

Медведєв підкреслив, що це повинна бути незалежна експертиза сертифікованих лабораторій.

Новина оновлюється

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!