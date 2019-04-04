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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

Порошенко покликав Зеленського здавати аналізи

3.8тЧитати матеріал російською

У п'ятницю, 5 квітня, о 9:00 президент України Петро Порошенко, який балотується на другий термін, очікує в медичній частині НСК "Олімпійський" (Київ) кандидата в президенти, шоумена Володимира Зеленського для здачі аналізів.

Про це заявив спікер виборчого штабу Порошенка Олег Медведєв.

Петро Порошенко та Володимир Зеленський

Петро Порошенко та Володимир Зеленський

"У рамках підготовки до дебатів Петро Порошенко завтра (5 квітня. – Ред.) о 9 ранку чекає Володимира Зеленського в медичному пункті стадіону "Олімпійський", який Зеленський сам вибрав для проведення дебатів, для здачі всіх необхідних аналізів, в тому числі на предмет вживання алкоголю та наркотиків", – сказав він.

Медведєв підкреслив, що це повинна бути незалежна експертиза сертифікованих лабораторій.

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Особи
Петро ПорошенкоВолодимир Зеленський
Місце
УкраїнаКиїв
Тег
дебати
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Инкогнито Назар
Инкогнито Назар
Балабол не придет, он в кусты спрячется! Вот что значит выбрать клоуна: сегодня зовет на стадион и анализы, а когда Порох принял вызов, сразу спрятался под юбку и ищет предлог чтобы дать заднюю! И какие идиоты за клоуна голосуют? Хотите в цирке жить?
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Валерьевич Валерий
Валерьевич Валерий
Может пете переквалифицироваться в клоуны? Ну шо, эта роль ему подходит.
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Малахoв Егор
Малахoв Егор
У вислоухих ,что Евровидение, что выборы, все весело, все цирк. Может и правда "видно в понедельник их мама родила"
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