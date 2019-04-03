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Вибори президента України 2019

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Зеленський vs Порошенко: російський політик сказав, з ким Кремлю буде легше розмовляти

2.1тЧитати матеріал російською

Будь-яке перезавантаження влади в Україні незалежно від переможця виборів президента полегшить переговори з Росією.

Таку думку в ефірі ObozTV озвучив російський опозиційний політик, екс-депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов. Він зазначив, що жодні кадрові оновлення не вплинуть на лінію, яку вели переговорники раніше.

"Зміна влади дає можливість переговорникам сказати, що "це все було не між нами, а до нас, тому давайте тепер перевернемо цю сторінку і почнемо з нової". Насправді, якщо це буде Зеленський чи хтось інший, – це буде та ж переговорна лінія, яка продовжувалась і донині, хіба що трохи інакше запакована", – сказав він.

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Проте Пономарьов запевнив, що наразі з Москвою нема про що говорити.

"Але це не означає, що не можна домовитися про те, що стосується виходу із Донбасу. Про це можна говорити, як і про миротворців", – додав він.

Петро Порошенко та Володимир Зеленський

Петро Порошенко та Володимир Зеленський

Як повідомляв OBOZREVATEL, 21 квітня в Україні відбудеться другий тур президентських виборів. У ньому зійдуться шоумен Володимир Зеленський і чинний глава держави Петро Порошенко.

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Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TV
Особа
Ілля Пономарьов
Місце
Україна
Теги
Выборы 2019вибори в УкраїніВыборы Президента
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