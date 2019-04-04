"Знаємо слабкі місця": в команді Зеленського розповіли, чого чекати від дебатів

У команді кандидата у президенти України Володимира Зеленського мають намір порушити питання корупції в оборонній сфері та задіяти його як зброю у політичній боротьбі проти нинішнього глави держави Петра Порошенка.

Про це розповів голова digital-напрямку в штабі Зеленського Михайло Федеров, повідомляє "Новий час".

За його словами, "Зе!Команда візьметься більш жорстко критикувати президента". Перед першим туром вони цього не робили, оскільки у перегонах брали участь 39 кандидатів. Виділяти когось із конкурентів, на думку Федорова, не мало сенсу. Тепер же нібито варто почати відкрито говорити про недоліки опонента і його провали.

Володимир Зеленський

"Ми знаємо його слабкі місця і не хочемо, щоб він став президентом. Я цього щиро не хочу", — сказав Федоров.

Він уточнив, що команда шоумена буде багато говорити про корупцію і мародерство в армії. "Я хочу, щоб більше людей про це дізналися", — пояснив представник штабу Зеленського.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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