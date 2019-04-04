"Знаємо слабкі місця": в команді Зеленського розповіли, чого чекати від дебатів

У команді кандидата у президенти України Володимира Зеленського мають намір порушити питання корупції в оборонній сфері та задіяти його як зброю у політичній боротьбі проти нинішнього глави держави Петра Порошенка.
Про це розповів голова digital-напрямку в штабі Зеленського Михайло Федеров, повідомляє "Новий час".
За його словами, "Зе!Команда візьметься більш жорстко критикувати президента". Перед першим туром вони цього не робили, оскільки у перегонах брали участь 39 кандидатів. Виділяти когось із конкурентів, на думку Федорова, не мало сенсу. Тепер же нібито варто почати відкрито говорити про недоліки опонента і його провали.
Володимир Зеленський
"Ми знаємо його слабкі місця і не хочемо, щоб він став президентом. Я цього щиро не хочу", — сказав Федоров.
Він уточнив, що команда шоумена буде багато говорити про корупцію і мародерство в армії. "Я хочу, щоб більше людей про це дізналися", — пояснив представник штабу Зеленського.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
31 березня Зеленський заявив, що готовий до дебатів із Порошенком.
1 квітня Національна суспільна телерадіокомпанія України запросила лідерів виборчих перегонів на теледебати, які призначені на 19 квітня.
2 квітня в штабі Зеленського заявили, що кандидат готовий до зустрічі з Порошенком, однак якщо це дозволить графік студії "Квартал 95".
Порошенко спочатку сказав, що не бачить сенсу в подібних "собачих боях", проте незабаром сам викликав Зеленського на дебати.
3 квітня Зеленський висунув Порошенку вимогу про участь у дебатах на стадіоні "Олімпійський".
Порошенко прийняв запрошення на дебати, однак нагадав опоненту про те, що їхній формат прописаний у законодавстві.
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