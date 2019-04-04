"Схватка" Зеленского и Порошенко на "Олимпийском": законно ли это, кто заплатит и кому выгодно

Второй тур президентских выборов становится все более интересным. Сначала Владимир Зеленский в яркой манере прямо на стадионе НСК “Олимпийский” вызвал Петра Порошенко на дебаты. Затем, рано утром 4 апреля и президент в свойственной ему манере принял приглашение.

Формат дебатов обещает быть как минимум необычным. Стадион, открытое пространство, тысячи украинцев и настоящая сцена.

Кому это выгодно, кто будет иметь преимущество и сможет ли Петр Порошенко переломить ход кампании — разбирался OBOZREVATEL.

Главное:

Владимир Зеленский и Петр Порошенко согласились провести дебаты. Они пройдут на НСК “Олимпийский” для всех желающих. Транслировать показ будут все телеканалы;

По мнению юристов, такое решение вполне законно. Полиция уже заявила о готовности обеспечить порядок. “Суспільне” также готово взяться за организацию мероприятия. Сейчас слово за Центризбиркомом;

Выход на дебатную сцену выгоден Зеленскому, он выводит оппонента из зоны комфорта. У Порошенко, наоборот, намного больше опыта, он может “задавить” конкурента, если Владимир Зеленский не подготовится к интеллектуальному бою;

Социологи сдержанно комментируют ситуацию. Разрыв между кандидатами слишком велик, поэтому в сенсацию не особо верят.

Какими будут дебаты

Изначально они планировались в студии “Суспільного”. Национальная общественная телерадиокомпания Украины пригласила двух лидеров президентской гонки. Телетрансляция была назначена на 19 апреля — последнюю пятницу перед вторым туром голосования.

По умолчанию дискуссия кандидатов должна была проводиться в формате тв-шоу, с привлечением экспертов и небольшой массовки (зрителей на фоне). Именно так и проводились прения между кандидатами до первого тура, которые к слову, пропустили и Порошенко, и Зеленский.

Но ситуация начала резко меняться уже после первых данных о результатах голосования в первом туре. Петр Порошенко публично “пригласил” Владимира Зеленского в студию, тот на удивление многих согласился.

Правда, буквально на следующий день члены его команды засомневались в необходимости проводить такую встречу. Ссылаясь то на плотный график кандидата Зе, то на оскорбления “марионетка Коломойского” и “агент Кремля”, а затем и вовсе вспомнили Гаранту отказ от публичной встрече с Юлией Тимошенко в 2014 году.

Владимир Зеленский

Но после этого в Facebook запустился флешмоб #хочубачитидебати и Зеленский решил “бить” первым. Так, вечером, 3 апреля на странице "Команды Зе" в Facebook появился видео-призыв Петра Порошенко к дебатам.

"Жду вас здесь, на НСК "Олимпийский". Дебаты состоятся перед народом Украины. Все каналы имеют право транслировать дебаты в прямом эфире, все журналисты имеют право присутствовать. Кандидаты обязательно должны пройти медицинскую экспертизу и доказать, что среди них нет ни алкоголиков, ни наркоманов. Украине нужен здоровый президент.

НСК "Олимпийский"

В знак уважения к третьей части граждан Украины вы должны публично сказать, что дебаты состоятся не с марионеткой Кремля или Коломойского, не с ватником, не с малороссом, не с быдлом, а с кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским. Даю вам 24 часа. ДумайТе", — озвучил Зеленский. И на странице в Facebook появился настоящий счетчик, который отчитывал те самые 24 часа.

Петру Порошенко для ответа понадобилось менее 12 часов. В Facebook было опубликовано ответное видеообращение, где президент заявил о разных геополитических полюсах кандидатов, намекая на возможную симпатию Зеленского к России. Также президент подчеркнул, что выборы “это не шутки”, а быть президентом “это не игра”.

"Правила дебатов прописаны в законе о выборах президента, почитайте, пожалуйста. Они могут происходить на базе Общественного телевидения с трансляцией по всем телеканалам для десятков миллионов людей. Но стадион, так стадион. Я жду вас, Владимир Александрович", — заявил Порошенко.

Формат дебатов на данный момент известен лишь в общих чертах. Они пройдут в пятницу, 19 апреля, в период с 19 до 22 вечера на стадионе. Вход будет свободен для всех желающих, судя по заявлению Владимира Зеленского. Транслировать все будут и журналисты. Будут ли кандидаты проходить медицинское обследование перед встречей, как на этом ранее также настаивал Зеленский, вопрос открытый.

Петр Порошенко

В МВД уже отреагировали на заявления кандидатов. Спикер ведомства Артем Шевченко заверил стороны, что полиция обеспечит охрану мероприятия.

"Стадион, так стадион. Подразделения МВД Украины: а именно Национальная полиция с ГСЧС и Национальная гвардия готовы обеспечить охрану общественного порядка и безопасности на НСК "Олимпийский" во время президентских дебатов. И пусть победит сильнейший. Только у нас есть одно, но жесткое требование — болельщикам из обеих команд вести себя вежливо и правопорядок не нарушать", — подчеркнул Шевченко.

Еще один важный нюанс дебатов на НСК — финансовая составляющая. Логично предположить, организовать мероприятие в студии, существенно дешевле, чем на огромном стадионе. Сумма может отличаться в разы. А согласно закону, все расходы на это берет государственный бюджет. В этой ситуации есть два выхода:

Государство, скрепя зубами, дает полный финансовый карт-бланш на данное событие;

Кандидаты берут расходы на организацию встречи на себя. Поровну, к примеру.

В ЦИК в свою очередь в комментарии Укринформу подчеркнули, предложенные кандидатами на пост президента дебаты на НСК "Олимпийский" могут быть формой предвыборной агитации, а не определенными Законом "О выборах Президента Украины" теледебатами.

"То, о каких дебатах говорится в постановлении ЦИК, — это статья 62 закона (О выборах Президента Украины. — Ред.). Дебаты, о которых говорят сейчас два кандидата, это немного не та статья закона, то есть речь идет сейчас о тех дебаты, которые регулируются как форма предвыборной агитации ", — отметил он.

Смотрите видео по теме

Дебаты на “Олимпийском” законны?

Публичная дискуссия кандидатов в формате “дебатов” регулируется законом. Поэтому предложенный тип дебатов на “Олимпийском”, по мнению юриста Александра Марусяка, имеет место быть и является вполне законным.

“Закон Украины "О выборах Президента Украины" предусматривает два вида дебатов: публичные, назовем их просто дебаты, а также предвыборные теледебаты, назовем их формальные между первым и вторым туром. Так вот, формальные проводятся в случае назначения ЦИК второго тура в последнюю пятницу перед днем ​​выборов между 19 и 22 часами в прямом эфире продолжительностью не менее 60 минут. Они организуются Национальной телекомпанией Украины с запретом на прерывание трансляции коммерческой рекламой.

Также возможен цикл дебатов как отдельных передач. То, что может состоятся на НСК, не будет теми формальными дебатами, которые мы видели в 2004 году (Виктор Ющенко и Виктор Янукович) или в 2010 году (Юлия Тимошенко выступала без Виктора Януковича). Тем не менее, это можно отнести к первому виду “простых” дебатов, что также указано в законе. Поэтому тут юридических нюансов нет”, — пояснил OBOZREVATEL Марусяк.

В "Суспільному", правда, выступили немного с другим заявлением. Представители компании, ссылаясь на 7 пункт документа, пояснили, что дебаты проводят в студии (комнате) национального вещателя.

"Поэтому сейчас слово за ЦИК. Если они примут новое положение, в котором исключат эту норму, тогда дебаты возможны. Если нет — то это будет шоу, или дискуссия, но не дебаты", — заявили в пресс-службе.

У кого больше шансов

Спрогнозировать ход дебатов будет достаточно сложно. С одной стороны, у Петра Порошенко есть огромный политический опыт. По сути, все последние международные победы были достигнуты благодаря его команде. Он прекрасно разбирается в этих вопросах, у него есть опыт переговоров по Донбассу и Крыму. К тому же, он понимает работу всего государственного аппарата. Судя по небольшому количеству публичных выступлений, есть сомнения, что всей полнотой знаний владеет Владимир Зеленский.

Хотя не стоит исключать, что последние дни он и его команда проводят серьезную работу и им удастся максимально подготовиться к этой встрече.

С другой стороны, дебаты пройдут на поле Владимира Зеленского. На сцене, а не в студии. В окружении тысяч людей, а не десятка человек из массовки. Это выход из зоны комфорта, а также нестандартное решение проблемы. Не исключено, что во время встречи кто-то из толпы может устроить “холодный душ” кому-то из кандидатов.

У Зеленского уже попытались приоткрыть завесу будущей встречи. По словам главы digital-направления в штабе Михаила Федерова, кандидат Зе! намерен поднять вопрос коррупции в оборонной сфере и задействовать его как оружие в политической борьбе против нынешнего главы государства.

Сможет ли это повлиять на выборы

Разница между первым и вторым местом по итогам первого тура порядка 15%. И судя по тенденциям, а также перетоком голосов, шансов у действующего президента очень мало. Правда, для более детального анализа ситуации и возможных перспектив для каждого из кандидатов OBOZREVATEL опросил социологов.

Председатель правления украинского Института социсследований им. Яременко Ольга Балакирева:

“Дебаты будут влиять на те 50% избирателей, которые в первом туре отдали свои голоса не за действующих кандидатов. Мы во время проведения экзит-пола в первом туре выборов, задавали людям вопрос, за кого они будут голосовать во втором. Получается, что те, кто не голосовал за Зеленского и Порошенко в первый раз, их голоса распределились примерно 2 к 1. То есть в любом случае расклад не особо изменится.

При этом есть еще около 20% избирателей, которые попросту не знают что им делать, еще 10% попросту не пойдут на выборы. Суммарно имеем примерно 30% людей, которые пришли на эти выборы и не знают как действовать дальше. Вот для них дебаты и могут иметь значение. Для сторонников каждого из кандидатов дебаты не будут иметь особого эффекта, если не произойдет ничего экстраординарного…

Я думаю, что на дебатах Порошенко будет предсказуем во всех своих заявлениях. Во-первых, он не должен изменить той программе, которую заявлял. Во-вторых, он понял, что не работал с молодежью. Можно предположить, что компонент будет усилен и сделан грамотней. Относительно Зеленского, его программа не очень известная и от его имени чаще говорил кто-то. Очень важна подача именно от него самого.

Мне кажется, что на дебатах проиграет тот, кто более агрессивен. Выиграет тот, кто будет толерантнее. Исходя из поведения Петра Порошенко видно, у него более агрессивный внутренний настрой и это вырывается. Ему, в силу своего психотипа, будет сложнее держать ситуацию.

От дебатов кардинального влияния не будет, но определенный эффект ожидать стоит на тех, кто еще не определился”.

Генеральный директор Киевского международного института социологии (КМИС) Владимир Паниотто:

“У нас не очень то и проводили по дебатам. Была разве что дискуссия Виктора Януковича и Виктора Ющенко в 2004 года. Но у нас не проводятся исследования на эту тематику как после самой дискуссии, так и ролинговое — чтобы мы видели, как изменяется ситуация после дебатов.

Поэтому оценивать можно международный опыт, вспомнить попытку дебатов между Леонидом Кучмой и Леонидом Кравчуком в 90-х годов. Когда ведущая во время одной из встреч спросила у Кучмы, как он относиться к тому, что рейтинг оппонента поднимается. Он ответил что-то в духе: “Я рад, когда у нас в стране у кого-то что-то поднимается...". В той ситуации это ему хорошо помогло”.

Социолог Евгений Головаха:

“Дебаты повлияют. Можно наговорить много глупостей и потерять часть своих сторонников. Главное, не наговорить того, что не понравится избирателям, не отойти от своей линии… Сколько процентов, это уже зависит от степени глупости кандидата, если просто неудачные, то несколько, а если провальные — можно и больше”.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!