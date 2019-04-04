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Вибори президента України 2019

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Зеленський, Порошенко і Тимошенко: як проголосували українці в регіонах

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Центральна виборча комісія за підсумками обробки 100% виборчих протоколів з усіх окружних комісій повідомила, які кандидати отримали більшість голосів у регіонах України.

У лідера виборчих перегонів Володимира Зеленського 30,24% голосів, у Петра Порошенка — 15,95%. Глава партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко з 13,40% голосів не пройшла до другого туру.

Найбільш активно проголосували Львівська, Волинська, Київська, Тернопільська та Дніпропетровська області, а також Київ.

Так, згідно з остаточними даними, Володимир Зеленський лідирує в наступних областях: Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Сумській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій, Чернігівській, Рівненській областях та у Києві.

Зеленський, Порошенко і Тимошенко: як проголосували українці в регіонах

Вибори в Україні

Вибори в Україні

Прес-служба Нацполіції України

Петра Порошенка підтримали у Львівській та Тернопільській областях. Тимошенко ж посіла провідну позицію в Івано-Франківській області.

Зеленський, Порошенко і Тимошенко: як проголосували українці в регіонах
Зеленський, Порошенко і Тимошенко: як проголосували українці в регіонах

Порошенко виграв у Тимошенко за остаточними підрахунками в наступних областях:

  • Львівська область

  • Тернопільська область

  • Рівненська область

  • Івано-Франківська область

  • Вінницька область

  • Волинська область

  • Донецька область

  • Херсонська область

  • Одеська область

  • Харківська область

  • Запорізька область

  • Луганська область

  • м. Київ

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Тимошенко виграла у Порошенка:

  • Київська область

  • Хмельницька область

  • Житомирська область

  • Чернівецька область

  • Чернігівська область

  • Черкаська область

  • Кіровоградська область

  • Дніпропетровська область

  • Закарпатська область

  • Сумська область

  • Полтавська область

  • Миколаївська область

Зеленський, Порошенко і Тимошенко: як проголосували українці в регіонах
Зеленський, Порошенко і Тимошенко: як проголосували українці в регіонах

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Особи
Петро ПорошенкоВолодимир ЗеленськийЮлія Тимошенко
Місце
Україна
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Cobra Verde
Cobra Verde
явка на выборах была меньше 20%, Украина доказала всему Миру, что демократы спокойно подтасовывают голоса и рисуют явку от фонаря. В реалии, во всем Мире народ от власти отказался и перестал голосовать. Демократия умерла, теперь мировая иудейская власть правит Миром по Воле Бога.....
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