Зеленський, Порошенко і Тимошенко: як проголосували українці в регіонах

Центральна виборча комісія за підсумками обробки 100% виборчих протоколів з усіх окружних комісій повідомила, які кандидати отримали більшість голосів у регіонах України.

У лідера виборчих перегонів Володимира Зеленського 30,24% голосів, у Петра Порошенка — 15,95%. Глава партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко з 13,40% голосів не пройшла до другого туру.

Найбільш активно проголосували Львівська, Волинська, Київська, Тернопільська та Дніпропетровська області, а також Київ.

Так, згідно з остаточними даними, Володимир Зеленський лідирує в наступних областях: Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Сумській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій, Чернігівській, Рівненській областях та у Києві.

Вибори в Україні Прес-служба Нацполіції України

Петра Порошенка підтримали у Львівській та Тернопільській областях. Тимошенко ж посіла провідну позицію в Івано-Франківській області.

Порошенко виграв у Тимошенко за остаточними підрахунками в наступних областях:

Львівська область

Тернопільська область

Рівненська область

Івано-Франківська область

Вінницька область

Волинська область

Донецька область

Херсонська область

Одеська область

Харківська область

Запорізька область

Луганська область

м. Київ

Тимошенко виграла у Порошенка:

Київська область

Хмельницька область

Житомирська область

Чернівецька область

Чернігівська область

Черкаська область

Кіровоградська область

Дніпропетровська область

Закарпатська область

Сумська область

Полтавська область

Миколаївська область

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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