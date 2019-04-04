Зеленський, Порошенко і Тимошенко: як проголосували українці в регіонах

Центральна виборча комісія за підсумками обробки 100% виборчих протоколів з усіх окружних комісій повідомила, які кандидати отримали більшість голосів у регіонах України.
У лідера виборчих перегонів Володимира Зеленського 30,24% голосів, у Петра Порошенка — 15,95%. Глава партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко з 13,40% голосів не пройшла до другого туру.
Найбільш активно проголосували Львівська, Волинська, Київська, Тернопільська та Дніпропетровська області, а також Київ.
Так, згідно з остаточними даними, Володимир Зеленський лідирує в наступних областях: Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Сумській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій, Чернігівській, Рівненській областях та у Києві.
Вибори в Україні
Прес-служба Нацполіції України
Петра Порошенка підтримали у Львівській та Тернопільській областях. Тимошенко ж посіла провідну позицію в Івано-Франківській області.
Порошенко виграв у Тимошенко за остаточними підрахунками в наступних областях:
Львівська область
Тернопільська область
Рівненська область
Івано-Франківська область
Вінницька область
Волинська область
Донецька область
Херсонська область
Одеська область
Харківська область
Запорізька область
Луганська область
м. Київ
Тимошенко виграла у Порошенка:
Київська область
Хмельницька область
Житомирська область
Чернівецька область
Чернігівська область
Черкаська область
Кіровоградська область
Дніпропетровська область
Закарпатська область
Сумська область
Полтавська область
Миколаївська область
Як повідомляв OBOZREVATEL :
В Україні 31 березня відбувся перший тур виборів президента України.
Лідери перегонів визначилися ще на етапі екзит-полів. За підсумками Національного екзит-полу, Зеленський отримав 30,6% голосів, а Порошенко - 17,8%.
До другого туру виборів, який відбудеться 21 квітня, пройшли Зеленський і Порошенко.
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