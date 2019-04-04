Дебати Зеленський vs Порошенко: кому вигідно і хто переможе

Дебати для кандидатів у президенти України — саме на цьому атрибуті демократії в останні дні наполягає частина громадськості. Окремі народні депутати (з фракції Блоку Петра Порошенка) пішли ще далі — зареєстрували проект закону, який зобов'язує претендентів на високий пост брати участь у публічній дискусії.

Водночас у "Суспільному" оголосили — ефір для лідерів перегонів вже заброньований на вечір 19 квітня. Залишилося лише дати "добро" на зустріч і публічно прийти в студію. Свій хід зробив і Володимир Зеленський, запропонувавши провести зустріч привселюдно і прямо на НСК "Олімпійський"

Кому з кандидатів потрібніші дебати і як вони можуть вплинути на їхній рейтинг — розбирався OBOZREVATEL.

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Зеленський і Порошенко можуть вийти на відкриті дебати вже 19 квітня. Поки позиції кандидатів такі: Петро Порошенко "за", Володимир Зеленський теж "за", але з певними умовами;

З точки зору соціології, дебати вигідні насамперед чинному президенту. З політології — також Порошенку, він більш досвідчений у політичних питаннях;

Для того, щоб зобов'язати кандидатів виступати перед публікою, у Раді зареєстрований проект закону, який передбачає відкриті дебати кандидатів. Правда, у нього немає шансів на проходження парламенту до 21 квітня;

В Україні, на жаль, дебати лідерів президентських перегонів проходили раз. В інтелектуальному поєдинку в 2004 році зіткнулися Віктор Ющенко і Віктор Янукович.

Президентські дебати: позиції сторін

Першим про дебати заговорив чинний гарант Петро Порошенко. У день виборів, одразу ж після оголошення перших результатів екзит-полів він викликав Володимира Зеленського на дуель. Поки словесну.

"Вибори — у другому турі. Ключовим елементом повинні бути передвиборчі дебати", — лаконічно підкреслив президент.

Практично паралельно з Порошенком про своє бажання поборотися на словах заявив і Володимир Зеленський. "То я готовий. Я готовий. Порошенко, не Порошенко. Яка мені різниця?", — емоційно відповів на запитання журналістів Зеленський.

Правда, через деякий час у штабі Зе!Команди вирішили, що їхньому кандидату не обов'язково дебатувати перед другим туром. Справа в тому, що Володимир Зеленський зайнятий як передвиборчою кампанією, так і концертною роботою.

"Так, звичайно, Володимир заявляв, що він готовий до цих дебатів. Єдине, я не зовсім розумію за графіками, це питання до прес-служби. А в рамках того, наскільки це потрібно українському суспільству, це теж питання. Як показує практика, люди вже втомилися від обіцянок, які вони отримують, у тому числі й у рамках дебатів, і в рамках виборчих кампаній від представників діючих політичних еліт", — розповів OBOZREVATEL один із керівників кампанії Зеленського Дмитро Разумков.

Володимир Зеленський

Потім позицію штабу конкретизував і його радник Руслан Рябошапка.

"Я не бачу в цьому сенсу. Які питання до Зеленського можуть бути від Порошенка, котрий вважає його маріонеткою Коломойського? Може, він з Коломойським влаштує дебати?", — заявив Рябошапка в ефірі "Суспільного" в понеділок, 1 квітня.

За його словами, дебати можуть перетворитися в "собачі бої", під час яких опоненти не дискутують про політичні програми, а влаштовують шоу. У підсумку в штабі Зеленського взагалі закликали президента спочатку вибачитися за образливі висловлювання, а потім вже перейти до конкретики.

Прихильники Петра Порошенка, а також громадські активісти та звичайні українці запустили в соціальних мережах кампанію #хочубачитидебати із закликом до кандидатів вийти і битися інтелектуально. Прихильники ж Володимира Зеленського пригадують висловлювання Порошенка часів виборів 2014 року, коли він мав схожу рейтингову перевагу над Юлією Тимошенко.

"Я не хочу зараз влаштовувати "собачі бої", в умовах, коли Україна на війні", — сказав Порошенко.

Петро Порошенко

Сильний хід зробив вже і сам Володимир Зеленський увечері, 3 квітня. Він покликав на дебати чинного президента, а також дав йому рівно 24 години на відповідь.

"Звертаюся до Петра Порошенка. Ви звете мене на дебати. Мріяли, що я втечу, відморожусь, сховаюсь. Ні, я — це не ви в 2014 році. Я приймаю виклик і ось мої умови", — заявив Зеленський.

"Чекаю вас тут, на НСК "Олімпійський". Дебати відбудуться перед народом України. Всі канали мають право транслювати дебати в прямому ефірі, всі журналісти мають право бути присутніми. Кандидати обов'язково повинні пройти медичну експертизу і довести, що серед них немає ні алкоголіків, ні наркоманів. Україні потрібен здоровий президент.

На знак поваги до третини громадян України ви повинні публічно сказати, що дебати відбудуться не з маріонеткою Кремля або Коломойського, ні з ватником, ні з малоросом, ні з бидлом, а з кандидатом в президенти України Володимиром Зеленським", — продовжив він.

На сторінці команди Зеленського в Facebook також почали вести зворотний відлік з моменту оприлюднення заяви.

У даній ситуації Зеленський постарався вивести Петра Порошенка з рівноваги, створивши йому незручну ситуацію. У команді Гаранта поки відповіла лише народний депутат Марія Іонова. В ефірі "Громадського" заявила, що чинний президент не піде на стадіон проводити дебати, а зробить це в телестудії. Правда, офіційної позиції Адміністрації президента або кандидата поки немає.

При цьому, в прес-службі НСК "Олімпійський" заявили, що підприємство не отримувало ніяких офіційних заявок і проектів угод на проведення дебатів між кандидатами в президенти України.

"Пропозиція одного з кандидатів провести такі дебати на стадіоні НСК" Олімпійський "в Києві — його власна ініціатива. Вона не обговорювалася з керівництвом держпідприємства і не узгоджувалася з графіком проведення заходів на стадіоні", — сказано в заяві.

У тому випадку, якщо відповідні пропозиції надійдуть, адміністрація стадіону пообіцяла розглядати їх в робочому порядку.

Відповідно до ст. 62 Закону України "Про вибори президента України", кандидати повинні зустрітися в прямому ефірі увечері між 19 і 22 годинами. Дебати не мають тривати більше 60 хвилин. До того ж Зеленський і Порошенко мають право відмовитися від участі. У разі відсутності одного з кандидатів, виділений йому час переходить до опонента.

Хто переможе і кому це вигідно?

З точки зору рейтингу і політології, будь-яка інформаційна зустріч із опонентом зараз вигідна чинному президенту. З одного боку, він зайняв друге місце, його рейтинг удвічі менший.

З іншого — з огляду на відсутність у Володимира Зеленського політичного досвіду, перевага в дебатах має бути в Петра Порошенка. Правда, чи допоможе йому це?

Опитані OBOZREVATEL соціологи впевнені, максимум, що можуть зробити дебати за день до виборів (за найгіршого розвитку подій для одного з кандидатів), то це відняти у нього декілька відсотків.

На думку соціолога Тетяни Пєсковської, вплинути на вибір людей дебати сильно не зможуть. Її колега, заступник директора соціологічної служби Центру Разумкова Михайло Онищенко вважає, що вплив може бути в тому випадку, якщо один із кандидатів відверто їх програє.

Петро Порошенко

Володимир Зеленський

"Певний вплив може бути, але радикально змінити ситуацію не зможуть. Багато чого залежатиме від того, як вони пройдуть, як буде себе вести той чи інший кандидат. Якщо виступ буде провальним, то це може суттєво вплинути. Але знову ж, потрібно дивитися на виступ, як це взаємодіє з іншими факторами. Щоправда, звичайно, в процентному співвідношенні вплив дебатів прорахувати не можна", — пояснив Онищенко.

Представник Центру "Соціальний моніторинг" Дмитро Дмитрук впевнений, що дебати вигідні в першу чергу діючому президенту.

"Зазвичай ядерний електорат незалежно від виступу кандидата залишається при ньому. Дебати — не для прихильників кандидата, а для тих, хто не визначився. Кожен із цих кандидатів буде дивитися — на скільки йому це вигідно і чи зможе він підтягнути собі виборців. За сьогоднішніми позиціями вищий рейтинг у Зеленського, йому дебати невигідні. Він все одно утримує аудиторію. Порошенко ж навпаки повинен залучити собі нових прихильників. Думаю, вирішувати технологи будуть вже на фінальному етапі", — пояснив соціолог.

Що пропонують у Раді?

В українському парламенті вже зареєстрували проект закону, який зобов'язує кандидатів йти на дебати. До слова, його авторами стала народний депутат від Блоку Петра Порошенка Марія Іонова, а також перший віце-спікер Ірина Геращенко, яка теж входить у команду БПП.

"Обов'язкові теледебати стануть запорукою публічності та відкритості виборчого процесу, що буде гарантією отримання виборцями повної, об'єктивної інформації про кандидатів на пост Президента України для формування свідомої позиції під час голосування", — йдеться в пояснювальній записці до законопроекту.

Водночас, якщо кандидат із якихось причин уникнув дебатів, Центральна виборча комісія знімає його з перегонів.

"У разі відмови одного з кандидатів, включеного до виборчого бюлетеня для повторного голосування, взяти участь у теледебатах або неможливості його участі в них, ЦВК невідкладно приймає рішення про скасування реєстрації цього кандидата, а виділений для теледебатів час надається іншому кандидату для проведення передвиборчої агітації", — зазначено в тексті проекту закону.

Аналогічна петиція з'явилася і на сайті Верховної Ради. Її автори також закликають законодавчо закріпити дебати кандидатів у президенти. На момент написання матеріалу вона зібрала понад 22 тисяч підписів з 25 тисяч необхідних для розгляду. Так що, Зеленський і Порошенко вийдуть на дебати?

У цій ідеї є шанс на голосування в цілому тільки в одному випадку — якщо народні депутати встигнуть за два пленарні тижні до другого туру виборів пройти закон про українську мову. Зараз в парламенті йде процес розгляду правок і з великою часткою ймовірності процес прийняття закону розтягнеться вже і на травень, коли закон для цієї президентської гонки стане вже неактуальним.

Як проходять дебати в світі і що було в Україні?

Жива дискусія кандидатів на пост глави держави — популярна практика в багатьох країнах світу. У США дебати лідерів Демократичної і Республіканської партій зведені в цілий культ. Вони проходять у декілька етапів, зачіпають кілька тем і перетворюються на справжнє шоу.

Наприклад, перші дебати Хілларі Клінтон і Дональда Трампа у вересні 2016 року подивилися рекордні 84 мільйони осіб. Попередній рекорд був встановлений 36 років тому. Президентські дебати Джиммі Картера і Рональда Рейгана в 1980-му році залучили до екранів 80,6 млн глядачів.

Дональд Трамп і Хілларі Клінтон

Аналогічний підхід використовується і в Німеччині. У вересні 2017 року чинний канцлер ФРН Ангела Меркель зустрілася з кандидатом від Соціал-демократичної партії Мартіном Шульцом. Протиборчої дискусії не вийшло, але кандидати все ж отримали можливість обмінятися думками.

В Україні, на жаль, культура дебатів практично не розвинена. Частково її заміняють регулярні програми і шоу на рейтингових телеканалах, але зазвичай в передвиборчий період перші особи партій або кандидатів у президенти намагаються брати участь у таких проектах на своїх умовах. Найчастіше формати називаються "теплій ванні", де політик отримує можливість монологу, а експерти просто не задають йому складних питань.

Серед президентів найсміливішими були Віктор Ющенко та Віктор Янукович. У листопаді 2004 року під час президентської кампанії кандидати зійшлися в дебатній сутичці, яка запам'яталася українцям більше курйозами, ніж продуманими або яскравими ідеями.

Фрази: "Будьте чоловіком" і "Бог вам суддя" від Віктора Януковича. І не менш цікаві відповіді Віктора Ющенка в стилі "Ці руки нічого не крали".

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