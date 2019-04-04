Зеленський звернувся до Тимошенко і дав їй 24 години

Кандидат у президенти Володимир Зеленський записав відео, в якому звернувся до Юлії Тимошенко із закликом взяти участь у гучних дебатах в якості арбітра.

Відповідний ролик з'явився на сторінці "Команди Зе" в Facebook. (Щоб подивитися, доскролльте новина до кінця).

"Петро Порошенко прийняв мій виклик на дебати. Тон розмови різко змінили. Ну що ж, пане президенте, ваші недолугі вибачення я приймаю, я людина проста. Щодо третини громадян України, нехай українці вирішують самі. Ці дебати - це шанс об'єднати Україну і прославити на весь світ як вільну, демократичну країну", - заявив Зеленський.

"Щоб уникнути підкупу, провокацій, адміністративного тиску, ми пропонуємо призначити окремого, незалежного арбітра і ведучого для проведення дебатів. Юліє Тимошенко, ви посіли третє місце в першому турі і не підтримали жодного з кандидатів. Чи зможете ви стати гарантом чесних правил і рівних можливостей на дебатах? Чекаю відповіді протягом 24 годин. ПодумайТе , - озвучив новоспечений політик.

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Нагадаємо, 3 березня Зеленський оприлюднив відеозвернення до чинного президента Петра Порошенка, в якому також дав на роздуми 24 години.

Зеленський виступив за те, щоб дебати відбулися на "Олімпійському", щоб всі канали мали можливість транслювати їх в прямому ефірі, і щоб до них були допущені всі бажаючі журналісти. Також він закликав Порошенка пройти з ним медичну експертизу і довести, що серед них "немає ні алкоголіків, ні наркоманів".

Крім цього, актор зажадав, щоб Порошенко на знак поваги громадян, які підтримали його (понад 30% голосів у першому турі), публічно визнав, що дебати пройдуть "не з маріонеткою Кремля або Коломойського, не з ватником, не з малоросом, не з бидлом , а з кандидатом в президенти України Володимиром Зеленським".

Незабаром народний депутат від фракції "Блоку Петра Порошенка Марія Іонова запевнила, що Порошенко як справжній європеєць не піде на дебати на стадіон, а погодиться провести їх тільки в телестудії.

Національний мовник "Суспільне" заявив, що має технічну можливість провести трансляцію зі стадіону. Однак для того, щоб подія могла називатися дебатами, потрібно змінити 7 пункт положення Центральної виборчої комісії.

Незабаром із заявою виступив і сам президент. Порошенко заявив, що приймає запрошення і згоден зустрітися з Зеленським на "Олімпійському". "Стадіон, так стадіон. Я чекаю вас, Володимире Олександровичу", - звернувся він до опонента.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вірогідність проведення дебатів лідерів президентської гонки-2019 на стадіоні отримала потужний відгук у соцмережах.

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