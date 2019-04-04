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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

Скандал із "російським слідом" у посланні Зеленського: що відомо

20.9тЧитати матеріал російською

Інформація про те, що права на ролик Володимира Зеленського, де кандидат у президенти викликає на дебати свого опонента Петра Порошенка, належить компанії Kedoo Entertainment Russia, виявилася фейком.

Раніше в мережі поширилася інформація про те, що управління авторськими правами всього відео, яке транслюється з YouTube-каналу "Зе! Президент" офіційно передане Kedoo Entertainment Russia. Про це написав на своїй сторінці у Facebook український журналіст Андрій Булгаров, на підтвердження опублікувавши скрін із телеканалу YouTube.

"Уже декілька років як ця фірма (Kedoo Entertainment Russia) уклала контракт з Першим каналом (Росія), ВДТРК. А також із низкою інших великих виробників російського медіаконтенту. І ось уже декілька років ця контора під дахом дуууже авторитетних людей у Кремлі займається банальним рекетом ютуб-користувачів", – написав Булгаров.

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Цю інформацію також поширили на своїх сторінках у соцмережах перший віце-спікер ВР Ірина Геращенко та народний депутат від БПП Володимир Ар'єв.

OBOZREVATEL зв'язався з передвиборчим штабом Володимира Зеленського, де нам спростували ці звинувачення.

Пізніше на своїй сторінці у Facebook цю інформацію спростувала й Ірина Геращенко, видаливши свій попередній пост зі звинуваченнями.

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"Це про дорогий та пафосний ролик Зе на стадіоні. Його знімали місцеві продакшн, як з'ясувалося, а РФ-компашки просто одразу радісно його залили собі і позначили свого фаворита на українських виборах", – пише віце-спікер.

"Юрист Ольга Деркач, професіонал із авторського права зазначила, що фіктивний правовласник – робот, який автоматично забиває авторські права на весь контент, що був використаний у новинах РФ", – додала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Ексклюзив
Місце
Україна
Тег
Выборы 2019
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Люсяо Люся
Люсяо Люся
Армія,Мова,Віра-16% пожрать,посрать,поржать-30% немає слів....
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Люсяо Люся
Люсяо Люся
Канали Коломойського,Фірташа,Пінчука,Медведчука топлять за Зе. А ви і далі думайте,шо він буде боротися з олігархами.
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Люсяо Люся
Люсяо Люся
Чекали на троянського коня від путіна,а дочекалися віслюка коломойського...)))
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