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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

"Ми готові!" У МВС також відповіли на пропозицію Зеленського щодо дебатів

6.9тЧитати матеріал російською

Міністерство внутрішніх справ України готове забезпечити охорону дебатів між лідерами президентських перегонів на виборах-2019 Петром Порошенком і Володимиром Зеленським на стадіоні НСК "Олімпійський".

Про це заявив директор департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко на своїй сторінці у Facebook. За його словами, співробітники міністерства – Національна поліція, Національна гвардія, і ДСНС – уже мають досвід роботи на стадіоні.

"Стадіон, так стадіон. Не вперше. Фінал Ліги Чемпіонів УЄФА у травні минулого року провели без проблем. Тому підрозділи МВС України готові забезпечити охорону громадського порядку та безпеки на "Олімпійському" під час президентських дебатів", – написав він.

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Дебати Зеленський vs Порошенко: кому вигідно і хто переможе

Як повідомляв OBOZREVATEL, кандидат у президенти України Володимир Зеленський покликав свого опонента, чинного главу держави Петра Порошенка на дебати. Незабаром після цього з'явився відповідь глави держави.

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Місце
Україна
Тег
Выборы Президента
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Петя не зассал. Молодца.)
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Medved Vladislav
Medved Vladislav
Бешенство Ватки, Господи , сколько вас,порохоботов, развелось
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