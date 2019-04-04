"Ми готові!" У МВС також відповіли на пропозицію Зеленського щодо дебатів

Міністерство внутрішніх справ України готове забезпечити охорону дебатів між лідерами президентських перегонів на виборах-2019 Петром Порошенком і Володимиром Зеленським на стадіоні НСК "Олімпійський".

Про це заявив директор департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко на своїй сторінці у Facebook. За його словами, співробітники міністерства – Національна поліція, Національна гвардія, і ДСНС – уже мають досвід роботи на стадіоні.

"Стадіон, так стадіон. Не вперше. Фінал Ліги Чемпіонів УЄФА у травні минулого року провели без проблем. Тому підрозділи МВС України готові забезпечити охорону громадського порядку та безпеки на "Олімпійському" під час президентських дебатів", – написав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, кандидат у президенти України Володимир Зеленський покликав свого опонента, чинного главу держави Петра Порошенка на дебати. Незабаром після цього з'явився відповідь глави держави.

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