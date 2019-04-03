Зеленський vs Порошенко: як голосували українські військові. Фінальні результати

Український журналіст Юрій Бутусов опублікував фінальні результати голосування на спеціальних виборчих дільницях для військовослужбовців Збройних сил України.

На 79 ділянках в зоні Операції Об'єднаних сил проголосували наступним чином (дані 99,9% протоколів):

1. Петро Порошенко - 12844

2. Володимир Зеленський - 12423

3. Анатолій Гриценко - 1507

4. Юлія Тимошенко - 1084

5. Ігор Смешко - 1022

6. Руслан Кошулинський - 1008

7. Олег Ляшко - 711

8. Юрій Бойко - 601

9. Олександр Вілкул - 351

Дані на спецділянці в військовому містечку навчального центру ЗСУ в Старичах, де проходить підготовка частин ЗСУ з інструкторами НАТО:

1. Володимир Зеленський - 902

2. Петро Порошенко - 597

На спецдільниці в Дніпровському військовому госпіталі:

1. Володимир Зеленський - 72

2. Петро Порошенко - 17

"До сих пір Зеленський нічого не говорив про армію, тобто голосування було протестним, як вираз не згоди з чинним станом речей в ЗСУ. Люди бачать зміни, і головнокомандувач отримав значну підтримку. Але більшість голосів все-таки віддана опозиційним кандидатам, тому що занадто багато в армії вимагає реформ, і реформи гостро необхідні, і крім політичних змін військовослужбовці не бачать інших шляхів вирішення", - зазначив Бутусов в Facebook.

За його словами, протестні настрої в армії були широко поширені, ніякої несподіванки тут немає, просто всі п'ять років пропаганда стверджувала, що все добре, а будь-яку критику жорстко придушували як підступи "зрадофілів", тому протестні настрої люди висловили під час голосування.

"Окремо не можна не згадати результат Бойка і Вілкула - в зоні ООС по суті можна два батальйони укомплектувати з військовослужбовців - прихильників миру і зближення з РФ. Голосують усвідомлено, могли ж і не брати бюлетень, але перебуваючи на фронті вирішили висловити громадянську позицію. З одного боку - демократія, а з іншого - величезний провал кадрової роботи у військах", - додав він.

Журналіст зазначив, що не було жодного повідомлення про порушення в ході голосування на виборах на військових ділянках.

Відзначимо, в цілому за результатами опрацювання 99,9% виборчих протоколів, найбільше голосів у Донецькій області віддали за Юрія Бойка, на другому місці – Володимир Зеленський, на третьому – Петро Порошенко.

У Луганській області місця розподілилися наступним чином: 1 - Юрій Бойко, 2 - Володимир Зеленський, 3 - Олександр Вілкул, 4 - Петро Порошенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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