Зинченко покинул Англию и подписал контракт с новым клубом

Украинский защитник Александр Зинченко завершил переход из "Арсенала" в "Аякс", окончательно покинув английскую Премьер-лигу. 29-летний футболист сборной Украины уже прошел медицинский осмотр и подписал контракт с амстердамским клубом.

О переходе сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, отмечая, что все необходимые документы были оформлены как со стороны "Аякса", так и со стороны "Арсенала". Сумма трансфера составила 1,5 млн евро, а официальное объявление сделки ожидается в ближайшее время.

Таким образом, лондонский клуб зафиксировал существенные финансовые потери. Летом 2022 года "Арсенал" приобрел Зинченко у "Манчестер Сити" за 37 млн евро, однако спустя три с половиной сезона расстался с игроком за символическую сумму.

Первую половину текущего сезона 29-летний футболист провел в аренде в "Ноттингем Форест". В составе этого клуба он сыграл 10 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями, после чего аренда была досрочно прекращена.

Отмечается, что важным фактором перехода стала готовность самого Зинченко пойти на серьезное сокращение зарплаты ради стабильной игровой практики. В "Аяксе" рассчитывают, что украинец усилит команду во второй части сезона и поможет клубу в борьбе за высокие цели как на внутренней арене, так и в еврокубках.

