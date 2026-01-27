'Арсенал' разорвал договор Зинченко

Лондонский "Арсенал" досрочно прекратил контрактные обязательства по украинскому защитнику Александру Зинченко, что открыло футболисту сборной Украины путь к переходу в "Аякс". 29-летний уроженец Радомышля больше не связан арендным соглашением с "Ноттингем Форест" и теперь может завершить трансфер в амстердамский клуб.

Как сообщает Voetbal International, "Аякс" и "Арсенал" ранее уже договорились между собой, однако сделку тормозил действующий договор аренды Зинченко с "Ноттингемом", в котором не было прописано условие досрочного разрыва. Сторонам пришлось искать финансовое решение, после чего соглашение с английским клубом было расторгнуто, а украинец официально стал свободен для перехода.

В "Аяксе" ожидают, что оформление трансфера теперь пройдет в ближайшее время. Клуб рассчитывает оперативно провести медицинское обследование игрока, которое, по предварительной информации, состоится позже на этой неделе. После этого Зинченко подпишет контракт сроком на полгода и станет игроком амстердамской команды.

Изначально "Аякс" планировал арендовать футболиста у "Арсенала", однако формат сделки был изменен. Средства, предназначенные для арендной платы, были направлены на выкуп оставшейся части контракта Зинченко, который действовал еще полгода.

В Амстердаме уверены, что закрытие сделки по украинскому защитнику позволит клубу сосредоточиться на дальнейших трансферных целях, включая поиск опорного полузащитника и флангового атакующего игрока.

22 января стало известно, руководство "Арсенала" и главный тренер Микель Артета приняли решение расчистить состав в зимнее трансферное окно и Зинченко не входит в планы испанского специалиста.

Александр Зинченко перешел в "Арсенал" из "Манчестер Сити" летом 2022 года и за три с половиной сезона провел за клуб 91 матч во всех турнирах. В текущем сезоне украинец не входил в число ключевых игроков команды, что и стало одной из причин решения о его уходе.

Как сообщал OBOZ.UA, 10 января Александр провел свой один из худших поединков в Англии. Украинец вышел в стартовом составе и провально выступил в третьем раунде Кубка Англии от "Рексхэма".

