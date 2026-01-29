'Арсенал' избавился от Зинченко за 'символическую плату'

"Арсенал" согласился на трансфер Александра Зинченко в "Аякс" на условиях, которые выглядят символическими на фоне первоначальных инвестиций лондонского клуба. Украинский защитник уже в ближайшее время должен завершить переход в Нидерланды.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, сделка между "Арсеналом" и "Аяксом" носит постоянный характер. Сумма трансфера составит 1,5 млн евро плюс бонусы, привязанные к выступлениям амстердамского клуба в Лиге чемпионов. В пятницу, 30 января, 29-летний футболист вылетит в Амстердам для прохождения медосмотра и подписания контракта.

Таким образом, "Арсенал" фактически фиксирует серьезные финансовые потери. Летом 2022 года лондонцы заплатили "Манчестер Сити" за Зинченко 37 млн евро, а теперь расстаются с игроком менее чем за два миллиона без учета возможных бонусов.

Первую половину текущего сезона украинец провел в аренде за "Ноттингем Форест". В составе английского клуба Зинченко сыграл 10 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями, после чего аренда была досрочно прекращена.

По информации журналиста ESPN Кристиана Виллаэрта, ключевым фактором сделки стала готовность самого футболиста пойти на серьезное снижение зарплаты. В "Арсенале" Зинченко зарабатывал около восьми миллионов евро в год, тогда как "Аякс" согласился платить ему от 1,5 до 2 миллионов евро до конца сезона. Часть финансовой нагрузки при этом компенсируют "Ноттингем Форест" и сам игрок.

Отмечается, что в переговорах задействованы сразу четыре стороны, что усложняло процесс согласования документов. Тем не менее в "Аяксе" оценивают вероятность успешного завершения сделки как крайне высокую, а сам Зинченко рассчитывает, что стабильная игровая практика в Нидерландах повысит его шансы сыграть за сборную Украины на чемпионате мира-2026 в случае выхода команды на турнир.

