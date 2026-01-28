Зинченко согласился пойти на жертвы, чтобы 'сбежать' из Англии

Украинский защитник Александр Зинченко готов существенно пожертвовать своими доходами ради переезда в Нидерланды и выступлений за местный "Аякс", где у него будет постоянная игровая практика. По мнению 29-летнего футболиста, это позволит ему себя сыграть в сборной Украины на чемпионате мира-2026, если команда пробьется туда. Именно финансовый вопрос стал ключевым после разрыва его контрактной связки с "Арсеналом" и досрочного завершения аренды в "Ноттингем Форест".

Об этом рассказал журналист ESPN Кристиан Виллаерт в подкасте Tekengeld. По его словам, украинский футболист в "Арсенале" зарабатывал около восьми миллионов евро в год, что является стандартом для игроков АПЛ. Однако амстердамский клуб не готов выплачивать такую сумму даже за остаток сезона, где речь идет о 3–4 миллионах евро.

По словам Виллаерта, Зинченко сам пошел на уступки. "Он хочет поехать на чемпионат мира и сказал, что готов пойти на снижение зарплаты", — подчеркнул журналист.

В результате "Аякс" планирует платить игроку от 1,5 до 2 миллионов евро до конца сезона. Остальную часть финансовой нагрузки должны компенсировать "Ноттингем Форест" и сам футболист. Такой вариант позволяет "Арсеналу" избежать убытков после досрочного прекращения арендного соглашения.

Журналист отметил, что сделка остается сложной из-за большого количества участников. В процессе задействованы сразу четыре стороны: "Арсенал", "Аякс", "Ноттингем Форест" и сам Зинченко. Все контракты и дополнительные соглашения должны быть синхронизированы и одобрены юристами, что и затягивает процесс.

При этом в "Аяксе" сохраняют уверенность в успешном завершении переговоров. По словам Виллаерта, в клубе оценивают вероятность положительного исхода на уровне 95 процентов. Последние сообщения из нидерландских СМИ указывают на то, что "Арсенал" и "Ноттингем Форест" уже договорились о разрыве аренды, а Зинченко в ближайшее время должен пройти медицинский осмотр в Амстердаме и подписать контракт с "Аяксом".

Александр Зинченко перешел в "Арсенал" из "Манчестер Сити" летом 2022 года и за три с половиной сезона провел за клуб 91 матч во всех турнирах. В текущем сезоне украинец не входил в число ключевых игроков команды, что и стало одной из причин решения о его уходе.

Как сообщал OBOZ.UA, 10 января Александр провел свой один из худших поединков в Англии. Украинец вышел в стартовом составе и провально выступил в третьем раунде Кубка Англии от "Рексхэма".

