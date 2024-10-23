Заставил Тайсона Фьюри. Усик совершил неожиданный поступок на пресс-конференции. Видео

Украинский чемпион WBC, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (22-0, 14 КО) заставил Тайсона Фьюри подписать ему несколько постеров. Во время пресс-конференции, посвященной реваншу Усик – Фьюри, украинец достал из черного кейса два плаката, взял ручку и подошел к британцу за автографом.

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Тот был вынужден поставить подписи на двух фотографиях формата А3. Когда Александр клал назад подписанные постеры, он на несколько секунд продемонстрировал зрителям, что там было изображено.

Оказалось, что это один из самых ярких кадров из первого боя между Усиком и Фьюри

Как сообщал OBOZ.UA,

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