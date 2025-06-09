'Зачем он это говорит? Откройте глаза': Усик сделал новое обращение к Трампу

Объединенный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик выразил уверенность в том, что президент США Дональд Трамп должен нести ответственность за слова об обещании остановить войну в Украине за 24 часа. Боксер призвал главу Белого дома заставить кремлевского диктатора Владимира Путина пойти на мирные переговоры.

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Об этом Усик заявил в интервью телеканалу CNN. 38-летний уроженец временно оккупированного Симферополя вновь пригласил американского лидера посетить Украину, чтобы понять, что на самом деле совершает Россия, которую Трамп всячески покрывает и оправдывает.

"Дональд Трамп, пожалуйста, откройте глаза, помогите моему народу. Он сказал, что через месяц или день он остановит эту войну. Он не несет ответственности за свои слова. Зачем он это говорит? Пусть приедет в Украину. Я предоставлю ему свой дом и своих охранников. Я обеспечу его полную безопасность. Пусть он приедет и поживет неделю, не один день, а тайно, чтобы никто не узнал, что он приехал. Тогда он поймет, что происходит", – сказал Усик.

Ранее боксер призвал президента США Трампа не подыгрывать России, а сделать все для справедливого окончания войны в Украине. Кроме того, он напомнил, что случится в мире, если западные страны не остановят агрессию путинской России против Украины. Также боксер называл то, чего его лишила РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший абсолютный чемпион мира в двух весовых категориях Александр Усик назвал главную цель Украины в противостоянии нападению России.

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