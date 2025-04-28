Усик сказал, что случится, если не остановить Россию

Объединенный чемпион супертяжелого веса Александр Усик раскритиковал идею многих политиков о том, что Украина должна пойти на территориальные уступки ради завершения войны. Наш боксер отметил, что это создаст опасный прецедент и в мире начнется настоящий хаос.

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Об этом Усик заявил в эфире YouTube-канала talkSPORT Boxing. 38-летний уроженец Симферополя напомнил о том, что Россия начала военную агрессию против нашей страны и оккупировала в том числе его родной город, а украинцы бьются за свое существование.

"Украинцы очень добрые и дружелюбные. Но сейчас у нас проблемы из-за России. Она оккупировала мой родной город, часть страны. Сейчас мы боремся за свою жизни. Все – дети, юноши, женщины, отцы, старики. В мире очень много таких спорных территориальных ситуаций. Ну, тогда давайте пусть все, у кого есть претензии, забирают какие-то земли. Тогда в мире будет хаос. Если у нас есть правила, установленные международными конвенциями, их нельзя нарушать. Нельзя просто взять и забрать чужой кусок земли", – сказал Усик.

Накануне стало известно, что наш соотечественник вернется на ринг 19 июля в поединке против Даниеля Дюбуа. На кону противостояния в Лондоне будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Британец пожаловался на то, что война в Украине помешала ему выиграть первый бой с Александром.

Боксеры уже успели встретиться на стадионе "Уэмбли" и провести первую дуэль взглядов перед реваншем. Во время нее британец толкнул нашего соотечественника.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик подтвердил свои планы по завершению карьеры после проведения еще двух поединков.

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