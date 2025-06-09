'Я советую американскому президенту...' Усик обратился к Трампу

Объединенный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (23-0, 14 КО) призвал президента США Дональда Трампа посетить Украину. По словам нашего соотечественника, такой визит мог бы дать главе Белого дома больше понимания о войне России против нашей страны.

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Об этом Усик заявил в интервью ВВС Sport. 38-летний супертяж выразил готовность предоставить Трампу собственный дом, чтобы американский президент провел в нем некоторое время. Александр добавил, что Вашингтон должен создать давление на кремлевского диктатора Владимира Путина и заставить его остановить агрессию против Украины.

"Я советую американскому президенту Дональду Трампу приехать в Украину и пожить в моем доме одну неделю. Всего одну неделю. Я дам ему свой дом. Пожалуйста, поживите в Украине и посмотрите, что происходит каждую ночь. Каждую ночь над моим домом бомбы и взрывы. Бомбы, ракеты. Каждую ночь. Хватит. Украинцы умирают. Не только военные, но и дети, женщины, бабушки, дедушки. Для меня это тяжело. Это моя страна. Я беспокоюсь о том, что происходит в моей стране", – сказал Усик.

Ранее боксер призвал президента США Трампа не подыгрывать России, а сделать все для справедливого окончания войны в Украине. Кроме того, он напомнил о том, что случится в мире, если западные страны не остановят агрессию путинской России против Украины. Также боксер называл то, чего его лишила РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший абсолютный чемпион мира в двух весовых категориях Александр Усик назвал главную цель Украины в противостоянии нападению России.

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