'Разуйте глаза! То, что делает Россия...' Усик эмоционально обратился к Трампу из-за войны

Объединенный чемпион мира супертяжелого веса Александр Усик призвал президента США Дональда Трампа не подыгрывать России, а сделать все для справедливого окончания войны в Украине. Наш соотечественник также добавил, что не может идти речи об отторжении страны-агрессорки захваченных территорий.

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Об этом Усик заявил в интервью известному журналисту Пирсу Моргану, который опубликовал фрагмент интервью на своей странице в социальной сети Х, ранее известной как Twitter. 38-летний боксер из Крыма добавил, что Россия творит в Украине настоящую дичь, а мир спокойно на это смотрит.

"То, что делает Россия, знает весь мир. И это дерьмо! Президент Трамп, разуйте глаза! Остановите войну. Почему Россия забирает мою страну? Это абсолютное дерьмо! Это территории моей страны, моих соотечественников. Конечно, мы не должны их отдавать России", – эмоционально высказался Усик о мирных переговорах.

Ранее Александр напомнил о том, что случится в мире, если западные страны не остановят агрессию путинской России против Украины. Также боксер называл то, что его лишила РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший абсолютный чемпион мира в двух весовых категориях Александр Усик назвал главную цель Украины в противостоянии нападению России.

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