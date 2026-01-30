'Я в шоке, а он еще больше': игрок сборной Украины отреагировал на гол Трубина 'Реалу'

Вингер киевского "Динамо" Назар Волошин признался, что был ошарашен голом Анатолия Трубина в ворота мадридского "Реала" в Лиге чемпионов. 22-летний футболист сборной Украины поздравил вратаря лиссабонской "Бенфики" с невероятным достижением, которое позволило его команде выйти в плей-офф турнира.

Видео дня

Такими эмоциями Волошин поделился с официальным сайтом "Динамо". Молодой игрок также отметил, что его партнер по бело-синей команде Денис Игнатенко находился в полном шоке после того, как Трубин отличился точным ударом на последней минуте игры в Лиссабоне.

"Конечно, следил за матчем "Бенфика" – "Реал". Смотрел до последнего гола. Я живу с Денисом Игнатенко. Он же вратарь, и был просто в шоке. Я в шоке, а он еще больше. Поздравляем Анатолия Трубина, он молодец. И поздравляем его команду, которая прошла в плей-офф", – сказал Волошин.

Напомним, что Трубин вошел в историю Лиги чемпионов – он стал первым вратарем, который своим голом вывел команду в плей-офф турнира. Сам Анатолий едва нашел слова, чтобы прокомментировать свой точный удар.

Кроме того, тренер "Бенфики" Жозе Моуриньо отреагировал на гол украинского вратаря. А французский комментатор в буквальном смысле сошел сума после удара Трубина.

Ранее OBOZ.UA собрал видео фантастического удара Анатолия Трубина в ворота мадридского "Реала" со всех возможных ракурсов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки