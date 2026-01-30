'Все, что говорят за спиной, слышит только ваша ж...' Усик резко осадил критиков: что возмутило боксера

Бывший двукратный абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (24-0, 15 КО) в свойственной себе манере ответил критикам своего возраста. Наш соотечественник отметил, что все боксеры, которые помогают ему готовиться к поединкам, категорически не согласны с подобными утверждениями, так как им серьезно достается во время спаррингов.

Видео дня

Об этом Усик заявил в эфире своего официального YouTube-канала USYK17. По словам звезды королевского дивизиона, он вообще не обращает внимание на все разговоры о его возрасте, а продолжает усиленно работать над собой.

"Мне каждый день говорят, что я уже старый, мне недавно исполнилось 39, что уже молодые подходят и все такое. Каждый мой спарринг-патрнер в возрасте максимум 25-26. И после спаррингов они подходят или к моему тренеру, или к директору команды и говорят, что я немного злой, когда говорят, что я старый. Мол, что происходит, он очень сильно бьет... Короче. Все, что говорят за вашей спиной, слышит только ваша ж...а", – сказал Усик.

Отметим, что украинский супертяж планировал вернуться на ринг во второй половине весны поединком против Деонтея Уайлдера (44-4-1, 43 КО). Однако американский супертяж одним решением сломал все планы Усику.

Кроме того, стало известно о том, что украинский сурпертяж ведет переговоры с американским промоутером, который поддерживает Россию. А The Ring определил Усика как лучшего боксера мира вне зависимости от весовой категории.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик сенсационно решил отказаться от сотрудничества с саудовскими организаторами боев. После этого украинец обратился с призывом по этому поводу.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!