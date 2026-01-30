'Отсчет начался': Зеленский – о воздержании от ударов по энергетике врага, защите ПВО и коварных планах РФ. Видео

Президент Владимир Зеленский заявил, что в ночь на пятницу, 30 января, в большинстве регионов Украины не было ударов по объектам энергетики. Исключением стала Донецкая область, где зафиксировали один авиаудар по газовой инфраструктуре.

Об этом глава государства сказал в вечернем обращении в конце 1437-го дня полномасштабной войны. Он также сообщил, что Россия переориентирует атаки на логистику и узловые объекты, в частности на железнодорожную инфраструктуру. Утром на Днепровщине был поражен специальный вагон-электростанция Укрзализныци, но движение и сообщение в регионах сохраняются.

Президент озвучил эти данные в своем обращении к украинцам 30 января. В речи Зеленский подчеркнул, что Украина придерживается зеркального подхода по воздержанию от ударов по российским энергообъектам в рамках договоренностей, о которых говорила американская сторона. По его словам, в ночь на сегодня отсчет такого режима фактически начался.

"Американская сторона говорила о воздержании от ударов по энергетике в течение недели, и в ночь на сегодня отсчет начался. Украина готова зеркально воздерживаться от ударов, и сегодня мы не наносили удары по российским энергообъектам", – сказал Зеленский.

Изменение тактики врага

В обращении президент отметил, что несмотря на уменьшение ударов по энергетике, в течение дня продолжались атаки дронами и авиабомбами. На Харьковщине враг нанес баллистический удар по складам американской компании "Филип Моррис", в результате чего возник значительный пожар.

Также обстрелы фиксировались в Никополе и Херсоне, а еще в приграничных районах Харьковской, Сумской и Черниговской областей. Зеленский подчеркнул, что украинская сторона реагирует зеркально и внимательно следит за действиями РФ, в частности за попытками бить по логистическим маршрутам и ключевым узлам.

Атаки и последствия

По словам президента, удар по вагону-электростанции Укрзализныци произошел утром на Днепровщине. Несмотря на это, железнодорожники быстро восстановили работу, и сообщение между регионами продолжается без сбоев.

На Харьковщине после баллистического удара по складам возник масштабный пожар, над ликвидацией которого работали спасатели. Обстрелы Никополя и Херсона, а также приграничных территорий на севере и востоке страны продолжались в течение всего дня.

Зеленский подчеркнул, что дальнейший режим воздержания от ударов по энергетике зависит от позиции партнеров, прежде всего Соединенных Штатов. Украина, по его словам, готова действовать ответственно и зеркально в рамках договоренностей.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что армия РФ в Харьковской области ударила дронами-камикадзе Shahed по пассажирскому поезду Барвенково – Львов – Чоп. Вражеские беспилотники попали перед тепловозом и в пассажирский вагон, в котором из-за этого возник пожар. В результате атаки погибли не менее шести человек.

