'Не знали, будет ли Украина существовать через несколько недель': легендарная биатлонистка вспомнила Олимпиаду в Сочи, совет перед золотой эстафетой и кто забрал ее пример

Олимпийская чемпионка по биатлону Елена Пидгрушная провела на зимние Игры-2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо новое поколение спортсменов и дала им совет, который сама когда-то услышала перед золотой эстафетой в Сочи-2014. Многолетний капитан нашей сборной вспомнила, как, соревнуясь в России, наши атлеты, не были уверены, смогут ли они потом вернуться именно в Украину.

Видео дня

Чемпионка мира из Тернополя призналась, кто из молодежи сейчас бегает по ее примеру и даже уже выиграл Евро, а также подчеркнула, в чем особенности соревнований именно на Олимпиаде.

– У нас в биатлоне очень много соревнований. В разгар карьеры в течение сезона у меня было по 30-40 гонок самого высокого уровня. Но даже чемпионат мира не сравнить с Олимпийскими играми, потому что он происходит почти каждый год.

И когда ты стартуешь на Играх, то чувствуешь, что это и бремя, и дополнительная ответственность. Просто нереальная ответственность. Ведь когда ты выходишь на дистанцию, то чувствуешь, что ты не спортсмен, а страна. Ты бежишь как страна. Максимально я это почувствовала еще во время эстафеты в Сочи-2014, когда мы боролись за медаль.

Когда я начинала свой этап эстафеты, то понимала эту всю реальную ответственность. Я понимала: все, Пидгрушной на данный момент не существует, бежит Украина. А как можно опозорить Украину? И надо не просто стараться, а бежать так, как никогда в жизни не бежал.

И я помню до сих пор всю гонку, я помню почти каждый свой шаг и все те 15 минут, которые я провела на лыжах, преодолевая свой этап. Потому что там реально борьба шла на каждом шагу и не было легких километров.

– Что бы вы пожелали спортсменам, которые готовятся выйти на старт Олимпиады в Италии?

– Верить в себя. Потому что накануне эстафеты один человек мне лично сказал: "Леночка, ты знаешь, ты можешь гораздо больше, чем ты сама о себе думаешь". И я тоже самое хочу сказать нашим спортсменам. Поскольку большинство из них может гораздо больше, чем они сами о себе думают.

– А помните, как проходила ваша подготовка к Олимпиаде-2014? Ведь вам тоже тогда было непросто, в Киеве как раз шла Революция достоинства. А сейчас спортсменам, пожалуй, еще труднее, потому что уже четыре года продолжается полномасштабная война.

– Ох, вы знаете, как будто, действительно, сейчас спортсменам труднее однозначно. Но, с другой стороны, тогда мы не были готовы к каким-то вторжениям вообще. Мы не могли даже подумать, что может начаться война. Мы спокойно выехали из Украины, наверное, в октябре 2013-го. А уже во время Олимпиады даже не знали, будет ли еще существовать Украина через те несколько недель, пока продолжаются Игры. Поэтому тогда мы тоже были не в лучших условиях.

И многие из спортсменов находились именно в таком графике – не возвращаясь в Украину, мы несколько месяцев проводили на соревнованиях и тренировочных сборах. Поэтому нужно было, действительно, максимально сконцентрироваться на тех гонках. Мол, уже все равно, что будет завтра, но сегодня мы должны сделать свой максимум.

И вот когда мы сделали этот максимум и когда все же приземлились в Украине, лично я просто выдохнула с облегчением. Хотя бы с мыслью о том, что у меня еще есть дом. Я не представляю, с какими мыслями сейчас готовятся к соревнованиям спортсмены, потому что их дом еще в Украине, но, опять же, вернутся ли они в свой дом? Будет ли тот дом стоять на тот момент?

Я сейчас говорю и мне жутко, потому что это страшно. А сегодня с этими мыслями живет каждый ребенок. А буквально через несколько дней нашим спортсменам с этими мыслями нужно будет выйти на гонку, собраться в те доли секунды, сделать лучшее сальто или сделать лучший прыжок, поворот, выстрел и тому подобное.

Это дополнительная нагрузка и дополнительное им уважение за то, что они уже там, что они уже показали свои лучшие результаты. Ведь мы слышали, что у нас рекордное количество лицензий, рекордные достижения в этом сезоне. Это очень классно и в очередной раз доказывает то, что украинцы – лучшие.

– Сезон в биатлоне у нас складывается несколько бурно. Есть как хорошие результаты, так и откровенно провальные, и постоянно нас качает из стороны в сторону. Очень молодая женская команда, где самой опытной является Юлия Джима, с которой вы выигрывали "золото" Сочи. Не списывались с ней, возможно, обсуждали какие-то ожидания или мысли об Олимпиаде, тем более после травмы?

– Мы общались как-то на какие-то нейтральные темы. Но ни об Олимпийских играх, ни о команде мы не говорили. Поэтому не могу ничего сказать.

– Насколько этот состав сборной Украины на Олимпийские игры, прежде всего женской части команды, вас впечатлил или удивил?

– Не удивил и не впечатлил, потому что у нас количество спортсменов ограничено. Биатлон, он не является очень популярным видом спорта, у нас нет нормальных условий для тренировок, нет баз. Соответственно, откуда могут появиться дети, которые будут заниматься биатлоном, которые со временем достигнут высоких результатов? То есть это какие-то единицы, которые со временем остаются в этом спорте, которые потом со временем выдерживают эти все перипетии, путешествия, длительное пребывание вдали от дома.

Поэтому те фамилии, которые сегодня мы читаем в составе нашей олимпийской сборной, вполне ожидаемы. Это те спортсмены, которые в свое время показали себя с лучшей стороны, уже в этом сезоне проявили себя лучше других и отобрались в команду.

Да, конечно, мы хотим побед, мы хотим побед в каждой гонке, каждый день на Олимпийских играх, но, конечно, такого не бывает. И, к сожалению, очень болезненно происходит эта смена поколений в биатлоне, особенно в женском. Но с верой и надеждой мы смотрим в будущее.

Лично я желаю только лучших результатов и девушкам, и парням, и любому спортсмену на Олимпийских играх, потому что там большую роль также играет и лотерея. В биатлоне это высотная трасса, там может быть все – и ветер, и снег, и дождь, и мороз. Опять же, кто как адаптируется, кто как переживет это давление эмоционально.

Мы знаем, что наши спортсмены это эмоциональное давление, наверное, легче всего выдержат, поскольку то, что они пережили уже в Украине... То уже поехать на Олимпиаду и справиться с тем мандражем, это уже так легко, кажется. Конечно, ответственность есть, но они уже очень сильны, потому что очень много через что прошли за эти четыре года полномасштабной войны. Хотя такое впечатление, что прошла вечность.

– В этом сезоне очень заметно, насколько сильно женская сборная уступает соперницам в функциональной подготовке, в скорости ногами. С чем, на ваш взгляд, это может быть связано?

– Вы знаете, чтобы как-то корректно мне прокомментировать, надо быть внутри, надо видеть, как они готовились, что именно влияет. Возможно это не столько они плохо тренировались, сколько где-то упущен какой-то маленький нюанс. Или что-то новое нашли в мировом биатлоне, а мы где-то пока не успеваем. Возможно, через год-другой и наши тренеры уже найдут ту изюминку, с которой побегут наши ракеты.

– А вы помните, как нашли свою реактивную кнопку? Что это было?

– Сила воли и терпение. Это было в моем случае. Называется "не сдавайся и беги до последнего метра".

– Ну вот вы сказали о перспективах, о молодежи, о вере. Но вот недавно была "бронза" нашей юношеской смешанной команды, где уже звучат фамилии Хвостенко, Биланенко. Что вы почувствовали, когда увидели, как дети наших известных биатлонистов уже выступают и достигают результатов?

– Это классно, поскольку мы, взрослые, можем передать своим детям опыт. И Биланенко, я знаю его, с тех пор как он только начинал, когда у него было буквально одно-два попадания. А тут он с двумя нулями уже шестой на чемпионате Европы. То есть ребенок все же правильно работал.

Дальше Тарасюки. Я с их мамой бегала еще в Тернополе – я только начинала свою карьеру, а она уже в то время попадала в национальную сборную. Потом забеременела и завершила карьеру. А сейчас из их пятерых детей трое уже занимаются биатлоном. А двое из них вот сейчас стали чемпионами Европы. Кстати, Тарас бегает с моим примером.

– А как так случилось?

– Я очень-очень просила, чтобы этот пример передали в наследство нашим тернополянам. Счастлив ли он? Очень надеюсь. Это не тот, с которым я бежала в Сочи, это другой пример. Но я знала, что его можно давать молодому, юному спортсмену, потому что он имеет много регулировок. И он сможет его идеально подогнать под себя.

То есть это целый кусок дерева, который надо только обрезать. Там все на шурупчиках, на болтиках и можно подкорректировать. Он же же будет расти, а приклад будет расти вместе с ним. И не меняя приклад, ему будет удобно стрелять.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!