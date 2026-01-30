Моя подруга, пожилая немка, увидела фотографии разбомбленного россией Мариуполя. Я ей показывала город до войны, а потом снимки города в марте 2022 года.

Видео дня

Далее текст на языке оригинала.

Вона каже: "Точно як Вільгемсхафен під час Другої світової війни".

Ага, дуже схоже. Тільки в Маріуполі російські військові вбили таку кількість людей, що їх вистачило б на два Вільгельмсхафени.

Цікаво, чим відрізняється геноцид євреїв під час Другої світової війни від геноциду українців, влаштованого росіянами в наш час?

Звичайно ж, відмінності є. росія вже давно переплюнула третій рейх. Якщо раніше світовим лиходієм вважалася фашистська Німеччина, то тепер естафетну паличку перехопила ненаситна монстріха – рф.

Фашистську ідеологію вони там взяли за основу та максимально розвинули у своїй країні.

росія вже вбила десятки тисяч українців, зруйнувала міста, заморозила і знеструмила тисячі українських будинків.

російські військові направляють дрони до лікарень, дитячих садків, багатоповерхівок. Роблять це із садистським задоволенням, щоб ударити по самому беззахисному, щоб нам було болючіше.

Російські злочини проти людства мають власні імена: Маріуполь, Буча, Бахмут, Гостомель, Мар'їнка, Вовчанськ, Ізюм, Вугледар, Запоріжжя, Краматорськ. Вибачте, якщо чиєсь місто не написала. Сподіваюся, садисти та виродки з рф отримають покарання за кожне українське місто, селище чи село.

Вони відповідатимуть за заморожений Київ, крижану Одесу, знеструмлений Харків, спустошений Херсон.

За потяг із мирними людьми відповідатимуть, по якому сьогодні (27 січня – Ред.) вдарили шахедами.

Очевидці розповідають, що люди стрибали із палаючого потягу. Зараз відомо про чотирьох загиблих (28 січня у прокуратурі повідомили про шістьох загиблих пасажирів – Ред.).

Головне, щоб ми нічого не забули і не повірили росіянам, коли вони розповідатимуть, що вони не знали, не брали участі або їх змусили.

***

У першому відео Одеса сьогодні вночі (27 січня – Ред.).

У другому – потяг, яким їхали майже триста мирних людей.

У третьому відео – наші українські військові допомагають молодій мамі з крихітною дитиною вибратися з атакованого росіянами поїзда.