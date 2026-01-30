"Укрэнерго" объявило новый план отключений света: чего ожидать 31 января
Во всех регионах Украины 31 января будут действовать почасовые отключения электроэнергии – в течение всех суток. При этом графики могут неожиданно меняться – ведь общая ситуация остается непредсказуемой.
Об этом сообщили в "Укрэнерго". Там отметили: ограничения вводятся не только для населения – для промышленности и бизнеса по всей стране будут действовать графики ограничения мощности.
"31 января во всех регионах Украины в течение всех суток будут применяться графики почасовых отключений. Причина введения мер ограничения – последствия предыдущих российских ракетно-дронных атак на энергообъекты", – говорится в сообщении.
При этом подчеркивается: ситуация в энергосистеме может измениться. А потому время и объем применения отключений по своему адресу следует узнавать на официальных страницах облэнерго:
Некоторым украинцам не будут отключать электроэнергию
В свою очередь, министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба ранее сообщил, что дома, которые остаются без отопления, будут максимально подключать к стабильному электроснабжению. Таким образом украинцам, живущим в полностью холодных зданиях, намерены компенсировать отсутствие тепла. Он отметил:
- в целом по Украине ныне без отопления остаются более 900 домов;
- из них сразу 613 – в Киеве.
"За последние 2 дня все дома, которые возможно было подключить к энергоснабжению там, где нет тепла – включены, и люди имеют электричество без отключения. Таким образом им компенсируется отсутствие тепла", – говорится в сообщении.
Как сообщал OBOZ.UA, по словам же заместителя директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Андрея Закревского, в ближайшее время украинцам не стоит надеяться на улучшение ситуации с отключениями света. Ведь сильные морозы могут вернуться, а с ними, вероятно, возобновятся обстрелы Россией украинской энергетики.
