"Укрэнерго" объявило новый план отключений света: чего ожидать 31 января

Во всех регионах Украины 31 января будут действовать почасовые отключения электроэнергии – в течение всех суток. При этом графики могут неожиданно меняться – ведь общая ситуация остается непредсказуемой.

Видео дня

Об этом сообщили в "Укрэнерго". Там отметили: ограничения вводятся не только для населения – для промышленности и бизнеса по всей стране будут действовать графики ограничения мощности.

"31 января во всех регионах Украины в течение всех суток будут применяться графики почасовых отключений. Причина введения мер ограничения – последствия предыдущих российских ракетно-дронных атак на энергообъекты", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: ситуация в энергосистеме может измениться. А потому время и объем применения отключений по своему адресу следует узнавать на официальных страницах облэнерго:

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Ривне и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Некоторым украинцам не будут отключать электроэнергию

В свою очередь, министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба ранее сообщил, что дома, которые остаются без отопления, будут максимально подключать к стабильному электроснабжению. Таким образом украинцам, живущим в полностью холодных зданиях, намерены компенсировать отсутствие тепла. Он отметил:

в целом по Украине ныне без отопления остаются более 900 домов;

из них сразу 613 – в Киеве.

"За последние 2 дня все дома, которые возможно было подключить к энергоснабжению там, где нет тепла – включены, и люди имеют электричество без отключения. Таким образом им компенсируется отсутствие тепла", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам же заместителя директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Андрея Закревского, в ближайшее время украинцам не стоит надеяться на улучшение ситуации с отключениями света. Ведь сильные морозы могут вернуться, а с ними, вероятно, возобновятся обстрелы Россией украинской энергетики.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!