Михаил Коман был одним из самых любимых игроков болельщиков киевского "Динамо".

Родился в 1928 году. Воспитанник закарпатского футбола. Мастер спорта, нападающий. Играл в командах "Партизан" Виноградово (1945-1946), "Спартак" Ужгород (1948), "Динамо" Киев (1949-1959). Серебряный призер чемпионата бывшего СССР 1952 года, обладатель Кубка СССР 1954 года – первого для "Динамо".

В чемпионатах страны провел 170 матчей, забил 63 мяча, 8 голов в матчах за Кубок СССР. Играл за вторую сборную страны. Заслуженный тренер Украины. В 1948 году Михаила Комана включили в сборную Закарпатья, в которой играли Юст, Сингетовский, Товт – всех их впоследствии пригласили в киевское "Динамо".

Начали дебютанты с дублирующего состава и уже в первом сезоне забили соперникам почти 80 мячей. 15 из них – Коман. Киевские болельщики охотно посещали матчи динамовских дублеров.

Звездным для Михаила Комана был 1954 год. "Динамо" впервые в своей истории завоевало Кубок СССР, затем этих кубковых турниров было еще восемь в карьере нападающего, но тот запомнился, как запоминается первая любовь.

На пути к финалу динамовцы победили московские клубы "Спартак", ЦДКА, в полуфинале – ленинградский "Зенит". В финале команду Олега Ошенкова поджидал ереванский "Спартак". Накануне финала ереванцы провели психологическую атаку – прислали в адрес ФК "Динамо" телеграмму: "Не волнуйтесь, киевляне, даже банщики-армяне все уверены заранее – Кубок будет в Ереване".

В тот вечер в Москве была ужасная погода – туман, прохладно. При счете 1:1 киевляне провели блестящую комбинацию Фомин-Терентьев-Коман, в результате которой Михаил вышел один на один с вратарем "Спартака" Затыкяном. Перехитрив его, Коман забил "хрустальный" гол – 2:1.

Почетный трофей отправился в Киев. В финальном матче обладатели Кубка выступали в таком составе: Макаров, Голубев, Ларионов, Попович, Михалина, Кольцов, Богданович, Фомин, Коман, Зазроев, Терентьев (Виньковатов, 70).

Стал тренером

Завершив карьеру игрока, Михаил Коман остался в "Динамо" и работал в клубе до последних дней своей жизни. Был в тренерских штабах Вячеслава Соловьева, Виктора Маслова, Валерия Лобановского, успешно тренировал дублёров, занимался селекционной работой.

Вот что о Михаиле Комане говорил его партнер по команде Владимир Богданович: "Михаил всегда был нацелен на атаку и, даже если он не успевал своевременно вернуться к своим воротам, чутье гола не оставляло его ни на минуту. Мчится в штрафную площадку соперников, успевает на добивание – гол. Бросался на мяч, как ястреб на добычу".

Олег Лужный: "Михаил Михайлович разглядел во мне задатки. Спасибо ему, что забрал меня со Львова в "Динамо", поверил в меня и вывел на широкую футбольную дорогу. Я ему обязан всем. Иногда после игры мы собирались в квартире Андрея Баля. Только откупорим бутылку вина (нужно было расслабиться после игры), как тут стук в дверь – Коман тут как тут. Но Лобановскому о наших "расслаблениях" никогда не докладывал.

Сергей Морозов: "Коман всегда был справедливо строг. И в первую очередь не только по отношению к себе, но и к нам, игрокам. Он старался привить нам дух профессионализма, был беспощаден к лодырям, нарушителям режима. Мы очень уважали Михаила Михайловича".

Этот футбольный мир Михаил Михайлович Коман покинул 21 февраля 2015 года и похоронен в Киеве на Байковом кладбище.