'Я попадал каждый раз': Фьюри пожаловался, что его 'обманули' перед боем с Усиком

Бывший чемпион супертяжелого веса Тайсон Фьюри (34-1-1, 24 КО) вновь выразил разочарование силой Александра Усика (22-0, 14 КО). Оценивая свое поражение в конце весны, Цыганский король, как называют британского боксера, отметил, что украинский соперник оказался более простым, чем ожидалось.

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Об этом Фьюри заявил в эфире телеканала TNT Sports, пишет портал Boxing Scene. Уроженец Манчестера добавил, что все разговоры о том, что ему будет невероятно трудно попасть по Усику из-за прекрасной работы ног украинца и его движений, оказались пустыми словами.

"Честно говоря, это оказалось проще, чем я думал. Я слушал Тони Белью и Энтони Джошуа, а они сказали, что этого парня так сложно поразить, он – Матрица. Так что я думал, что в него, должно быть, очень сложно попасть. Я ожидал, что буду много промахиваться по нему. Но если говорить реалистично, по нему было гораздо легче попасть, чем я ожидал, и это заставило меня немного успокоиться, потому что каждый раз, когда я наносил апперкот в корпус или голову или делал ложный удар, я попадал в него", – сказал Фьюри.

23 октября боксеры провели первую дуэль взглядов перед своим реваншем 21 декабря. Украинец появился на ней в необычном образе, сменив имидж. Кроме того, он заставил соперника пойти на необычный шаг для помощи ВСУ.

В первом поединке Усик победил Фьюри раздельным решением судей – 114:113, 113:114, 115:112 – и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Наш соотечественник также поделился ожиданиями от второго боя с Фьюри и ответил на обвинения в мошенничестве во время боя 18 мая. Кроме того, Александр рассказал, чему научился в этом поединке.

Легендарный Владимир Кличко поделился своими ожиданиями от реванша Усика и Фьюри. А экс-чемпион Амир Хан не согласился с прогнозами на повторный бой боксеров.

В свою очередь, российский тренер по боксу Андрей Ивичук назвал Тайсона победителем будущего реванша с Александром. А сам украинец назвал единственного боксера, с которым ему интересно подраться после второго боя с британцем.

Кроме того, британец Энтони Джошуа (28-4, 25 КО) ответил на вопрос, кого бы хотел видеть победителем реванша между Усиком и Фьюри. Сам британец назвал свою мотивацию на второй поединок против нашего соотечественника. Также он рассказал, когда начнет подготовку к противостоянию.

Также Фьюри ответил представителям команды Усика на сравнение с диктатором Владимиром Путиным. А британец Даниель Дюбуа (22-2, 21 КО) пожелал украинцу поражения.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший тренер сборной Украины по боксу Михаил Завьялов заявил, что Тайсон Фьюри поставит на карту свою карьеру в реванше с Александром Усиком. Сам британец отметил, что не верит в свою победу по очкам во втором бою с украинцем. В свою очередь Усик раскрыл детали подготовки к поединку.

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